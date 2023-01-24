臺泰雙邊司法互助首例　法務部：展望跨足東南亞

▲桃園高鐵站停車場附近發生雙屍命案，促成我國與泰國雙邊司法互助合作案。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部近年來積極拓展與東南亞國家之刑事司法互助與雙邊合作，透過去年6月間發生的泰籍臺僑夫婦遭殺害棄屍在高鐵桃園站停車場案件中，臺泰雙方聯手偵辦，泰國總檢察署首度派檢察官率泰國皇家警察總署警官來臺，雙方並同步於去年9月間宣布起訴本案，讓我國司法互助再寫新頁。

去年6月間，泰籍臺僑夫婦遭殺害棄屍在高鐵桃園站附近停車場自家休旅車後車廂，具臺泰雙重國籍之主嫌3人旋即逃逸回泰國。本件犯嫌與事證雖分隔兩地，但桃園地檢署獲報後，旋即由檢察官指揮偵辦，並透過內政部警政署刑事警察局國際科與泰國警方密切聯繫，法務部亦就桃園地檢署向泰國提出之司法互助請求，及泰國向我國提出之司法互助請求，由國際及兩岸法律司同仁傾全力以最速件協助，致泰方得以順利逮捕3嫌到案，桃園地檢署亦能順利取得泰方提供之相關事證而深入追查。

去年8月間，在法務部部及桃園地檢署協助下，泰國總檢察署首度派檢察官率泰國皇家警察總署警官來臺進行現場勘驗與證據交換等緊密合作事宜。臺泰兩國更於 2022年9月9日同步宣布起訴本案，3名犯嫌則持續在泰國監禁受審中，展現共同打擊犯罪之決心。

本案為2014年發生菲律賓廣大興案以後，我國首度與東南亞國家就矚目刑事案件進行相當規模之司法互助及有具體之成果。法務部也將以上開案件啟動之雙方聯繫管道與合作經驗為出發點，期盼透過與東南亞各國間之互訪、個案合作、司法互助協定或相互瞭解備忘錄之簽訂等積極作為，向國際展現攜手打擊犯罪之堅定態度，實現正義無國界之目標。