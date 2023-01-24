　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

生活中心／綜合報導

「好想脫單」是不少人許的新年願望，到底今年有沒有機會終結單身？命理學家「清水孟國際塔羅小孟老師」在粉專列出2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座，第一名超級人氣王，就連買飲料都會被搭訕，快看看自己有沒有上榜！

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲今年有沒有機會脫單？快來看看自己有沒有被小孟老師點名到。（圖／視覺中國CFP）

第4名：雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座的人2023年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹物件給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門，機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好物件，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

第3名：雙魚座

雙魚座在2023年運勢其實著重在事業與學習上，感情上桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。而若不安於現在出現的桃花，就先把自己拼起來，認識的物件會越來越好。有些女生覺得事業不需要拼，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好物件，「另外透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花」！

第2名：天蠍座

天蠍座的朋友在2023年會遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標！可以說是一個可以談感情又能當戰友的物件，相處在一起一點都不無聊。基本上是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，他建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面。

第1名：魔羯座

小孟老師指出，魔羯座的人在2023年桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分。另外除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，可以說是大豐收的桃花上半年。

ET快訊
初三出遊＋北返車潮來了！　國道3路段「紫爆」
快訊／又有華裔男開槍掃射！　7人中彈死亡
女大生休學當AV女優　愛上拍片：原來我這樣淫蕩
刮刮樂中200萬？　呂文婉宣布：我會休息一陣子了
重磅交易！　湖人終於出手了
最冷時間曝！　連3天急凍3℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

搭機3小時盡享中、日、法風情　會安古鎮水上party超紓壓

王瞳「第一個沒有你的過年」　痛失艾成5個月獨帶愛犬回台南老家

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

魔獸對位布拉被比下去？　歐尼爾「認同」他不夠格進名人堂

烏克蘭推動成立「台灣代表處」！　議員盧狄克擬春天再訪台

瑞芳最療癒存在！窄巷內的「秘境書房」如世外桃源　一旁是綠意民宿

快訊／美舊金山華裔男開槍掃射「2農場」釀7死！　警對峙畫面曝

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

搬運工撿到包包A走6千元　假好心拿去派出所下場曝

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺到爆

更多熱門

相關新聞

過年「偏財運超強」5星座出爐！

過年「偏財運超強」5星座出爐！

在2023年的上半年，木星在白羊座，星座專家艾薇老師就指出，這樣的星向對於大多數的水象星座，巨蟹、天蠍、雙魚來說會是財運非常順利的一段時間。等下半年木星進入金牛座之後，則對火象星座，白羊、獅子、射手較為有利。她建議風象星座需要遵守財政紀律，不要亂花錢、亂投資，才能順利過完2023年；土象星座則是屬於平順的狀況，認真工作賺錢即可。

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

關鍵字：

星座兩性脫單桃花新年2023開運

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

小甜甜首改口「前夫」！

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

快訊／1億大樂透獎落「3縣市」！　業者驚呼：今日看到客人肩膀掛著鳥

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面