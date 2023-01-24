終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

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「好想脫單」是不少人許的新年願望，到底今年有沒有機會終結單身？命理學家「清水孟國際塔羅小孟老師」在粉專列出2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座，第一名超級人氣王，就連買飲料都會被搭訕，快看看自己有沒有上榜！

▲今年有沒有機會脫單？快來看看自己有沒有被小孟老師點名到。（圖／視覺中國CFP）



第4名：雙子座



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雙子座的人2023年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹物件給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門，機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好物件，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

第3名：雙魚座



雙魚座在2023年運勢其實著重在事業與學習上，感情上桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水準，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。而若不安於現在出現的桃花，就先把自己拼起來，認識的物件會越來越好。有些女生覺得事業不需要拼，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好物件，「另外透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花」！

第2名：天蠍座



天蠍座的朋友在2023年會遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標！可以說是一個可以談感情又能當戰友的物件，相處在一起一點都不無聊。基本上是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，他建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面。

第1名：魔羯座



小孟老師指出，魔羯座的人在2023年桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分。另外除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，可以說是大豐收的桃花上半年。