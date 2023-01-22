開春即缺水？曾文水庫蓄水率「只能撐27天」　3度人工增雨仍無用

▲進入2023年後，曾文水庫的蓄水量就持續不足，單是這個月就進行了3次人工增雨。（圖／南水局提供）

圖文／CTWANT

自2023年起，台南市曾文水庫的蓄水量就持續降低，目前一月尚未結束，水利署南區水資源局就為此發動3次人工降雨，希望能補充一下水庫。但有消息指出，目前曾文水庫只剩下25%的蓄水量，推估僅剩下27天的用水量。

根據媒體報導指出，截至21日晚間23點為止，曾文水庫的水位標高已低於205公尺，蓄水率25.07%。在南水局的調配下，連同烏山頭水庫共計有效蓄水量為1.75億立方米。而供應民生用水的南化水庫，目前標高在174公尺以下，有效蓄水量為6098萬立方米，蓄水率為68.25﹪。而根據「台灣水庫即時水情」資料顯示，目前曾文水庫的蓄水量僅能夠維持27天使用。

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▲曾文水庫蓄水量嚴重不足中。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

其實在進入2023年時，台南市曾文、烏山頭水庫的蓄水量就一直持續下降。也因為如此，南水局3度執行人工增雨作業，最近一次的人工造雨是在14日當天，而前兩次人工增雨是在1日與2日，一共降下10.8毫米的雨量，而水庫的進水量為23.1萬噸。

也因為蓄水量不足，台南市水情燈號為黃燈，是目前台灣唯一調整為減壓供水的城市。而南水局也呼籲民眾應該節約用水，以便屆時面臨無水可用的窘境。

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