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重案回顧／當警面引爆「撒旦之母」！新竹男炸爛右手還得坐牢

記者陳韻如／新竹報導

新竹於姓男子因探視女兒問題與父親發生爭執，沒想到他竟拿著炸彈衝到派出所，接著在與父親爭吵同時引爆手中炸彈，當場炸爛右手，送醫後只能截肢。全案經新竹地院審理後，於男除了右手沒了之外，也必須入獄服刑，為他的失控行為付出慘痛代價。

▲▼ 新竹男派出所引爆炸彈畫面曝光 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲男子在派出所值班台大喊，「我有炸彈」，嚇得在場員警只能遠遠安撫他的情緒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

回顧案情，於男育有一名3歲女兒，因家庭因素，只好將女兒交由父親扶養，2022年7月6日深夜，於男打電話給父親，表示想探視女兒但遭到拒絕，於父隨後也拒接電話，於男因此情緒激動，隔日凌晨便帶著炸彈前往新工派出所向警方求助，沒想到炸彈卻突然引爆，於男右手慘被炸爛，送醫後緊急截肢，所幸當時值班員警並未遭到波及。

經查，於男5月間便透過網路學習，並製造出俗稱「撒旦之母」的TATP炸彈，事發當天他邊與父親通話邊走進派出所喊道，「我現在拿著TATP未爆彈，直接來派出所打電話，我敢拿來我也不怕這15年，你懂這個意思嗎？」、「我就給他們兩個選擇，要嘛是擊斃我，要嘛是我引爆。」並指著在場員警說，「穿防爆衣沒有用啦，這擋不住啊。」

▲▼ 新竹男派出所引爆炸彈畫面曝光 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼男子倒地後，員警立刻上前協助包紮、送醫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 新竹男派出所引爆炸彈畫面曝光 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

員警見狀不敢隨意靠近，只能站遠遠的安撫於男情緒，未料炸彈卻突然引爆，現場鮮血噴濺，畫面怵目驚心。員警回顧當時表示，於男倒地後一聲不吭，還淡定的緩緩站起，並走進值班台內求救，員警才敢進上前替他包紮，並協助送醫。

於男事後被依法起訴，法官審理時，他也坦承犯行。法官認為，於男犯後態度良好，且因此截肢付出慘痛代價，審酌他過去曾經診斷患有持續性憂鬱症、失眠症等，法官最終依未經許可製造爆裂物罪，處有期徒刑7年2月，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役；犯攜帶危險物品妨害公務執行罪，處有期徒刑7月。有期徒刑部分，應執行有期徒刑7年6月。全案可上訴。

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