走春小心｢多一隻手｣！北市這場所偷兒最愛　包包手機別亂放

▲北市近年來春節期間竊盜案件有下降趨勢，今年春節警方仍提醒關注扒竊情形。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

農曆春節期間返鄉、出遊活動多，身上又容易攜帶較多財物，歡度佳節之際也要注意宵小出沒，北市2021、2022年春節竊盜第1名都是在路上逛街、商店內購物時遭竊賊盯上，人潮擁擠區域的扒竊事件也占多數，需要嚴加小心。

根據北市警局統計，2021年與2022年春節期間(1、2月)發生之竊盜案件前3名，分別為市街商店竊盜最多(629件)、公路及交通運輸場所竊盜次之(357件)、娛樂場所(如KTV、夜店、選物販賣機等)竊盜(92件)再次之；另自2020年至2022年春節期間，前3名竊盜案類件數呈下降趨勢(各減少約30個百分比)，顯見竊盜防制有明顯成效。

另外，2021年、2022年春節期間人潮聚集場所扒竊發生數計109件(2021年63件、2022年46件)、破獲數計102件(2021年61件、2022年41件)。

年節期間，親戚家人常常會外出踏青走春，出門前務必檢視門窗上鎖，重要財物勿放置於家中，或請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失，讓開心春節變了調。

而針對人潮聚集場所(商店街、大眾運輸等)，竊嫌容易趁人潮眾多、民眾逛街購物及返鄉搭乘大眾運輸工具上下車時，疏於防備，假藉推擠碰撞、用報紙、雨傘、衣服等物品擋住視線，趁隙竊取民眾身上皮夾；或趁民眾在餐飲店及商圈美食街用餐消費時，疏於看管或離席之際下手行竊置於桌椅上的包包或手機，上述情形均容易成為扒手行竊之目標，民眾應特別小心隨身物品。

此外，警方於春節年貨大街等商圈，以手持標語、大聲公宣導等方式，加強民眾防竊觀念，並藉由制服警力針對犯罪熱區巡邏、設置機動派出所，提高見警率，防制竊盜犯罪發生，並由刑事警察大隊防扒小組鎖定扒竊累犯集團、慣犯，執行掃蕩檢肅。