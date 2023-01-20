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見女友裸體沒反應！工程師「送車安撫」　竟釣出一票過來人教學

性生活,不舉,陰莖,打手槍,屌（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲男子看見女友裸體卻不舉，上網求助。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者崔子柔／綜合報導

對於男性而言，性功能障礙是難以啟齒的問題，一名男工程師近日分享，他和女友交往後，打算進行人生中第一次性行為，但因為怕懷孕等原因無法起反應，讓他煩惱求解，結果竟有多名網友湧入安慰「這很正常」。

原PO昨（19）日在Dcard發文表示，女友主動找他開房間，但他因為太緊張又擔心會懷孕，結果始終沒反應，讓他感到尷尬又沮喪，「這事一想到都有陰影」。

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原PO提到，女友甚至願意吃避孕藥讓他不需要戴套，但他仍無法滿足女友，最後因為覺得太虧欠，即便買了一部汽車送女友也感到過意不去。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男子因性事苦惱發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，他確定他的性取向，也想過是不是因為工作壓力造成，但身體檢查過都沒有問題，「請問大家有什麼辦法嗎，我真的沒有想到這種事情會發生在我身上」。

貼文曝光後，有多名男網友湧入回應安慰原PO，「第一次不行很正常，我前四任已經有做過了，但第五任隔了兩年，跟她第一次也不行」、「你沒經驗確實需要時間和對方協助」、「我有經驗，就是缺乏運動而已，不用多，每天持續跑600公尺就夠了，兩個禮拜你就會漸漸有起色」，不過也有人認為原PO事後的反應不妥，「如果我是女方，你硬不起就送我車會覺得很奇怪」、「千萬別給車啊⋯這是兩個不相關的事情吧」、「不需要到買車吧，明明有其他方式道歉」。

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