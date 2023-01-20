弭平世代差異　壯世代4款「兔潮」金句長輩圖KUSO來襲

【廣編】

每逢新年時節，返鄉遊子回家最煩惱爸媽、長輩們的貼心詢問，從工作狀況、生小孩或是結婚了沒？都成為年輕人過節小擔憂。隨著科技浪潮發展，今年壯世代也變得更聰明，結合每天必傳的長輩圖與「兔潮」(吐槽)金句，悄悄把關愛融入貼圖中，讓長輩圖也能充滿「兔潮」感！

近期壯世代間吹起一股新風潮，《康健》Vision 2025高齡國際趨勢論壇分享的LINE的行為模式分析報告指出，樂於參與活動與交流的五十歲以上壯世代，相較其他用戶更愛以圖像、影音化內容傳遞資訊，其中圖像訊息占比38%，相較全體用戶平均多了2.7倍，而影音資訊17%，遠高於全體用戶平均4倍以上，顯見簡單、分享便利成為壯世代最看重的事；從交友圈來看，壯世代喜歡與同年齡層的人傳訊息，可能是朋友、同事或家人，且LINE好友當中，有3成是年齡相仿的人，比其他年齡層的朋友都高。

擁有豐富生活經驗的壯世代，不僅樂於傳承知識也擅長分享，透過積極參與及互動展現自我，當看到好文章或有共鳴的貼文，會立即分享給好友，其中便於保存的「兔潮」長輩圖更是首選。迎接金兔年，壯世代教科文協會推出4款KUSO長輩貼圖，超萌兔兔從應景紅包袋探出頭Say Hi，搭配「你怕我關心你的生育率，我才怕你關心我的生財力」、「不想聊感情進度，就來教我開Tinder」、「與其低頭送雞精，不如抬頭放下手機」、「家是避風港，不需要彼此避風頭」等KUSO金句，增加壯世代與年輕人的共通性，讓幽默字句與圖像透過社群媒體快速傳播，長輩圖也能充滿創意。

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壯世代教科文協會理事長吳春城呼籲大家，不要用刻板印象看待壯世代，現在父母其實沒有很想幫忙帶孫子！當然壯世代也應該換個思維，例如學習使用Tinder，做個跟上時代的長輩！

過年十天年假，是世代溝通的最大考驗，「兔潮」貼圖不止要搏君一笑，更要大家換位思考！目前世代間存在太多的鴻溝，壯世代運動要促進世代間的合作共榮，同時為高齡化與少子化社會創造共同解方。

