獨居翁車禍後只能爬　新北少年培力園扛矮桌陪他圍爐

▲新北市培力園少年們拜訪95歲獨居的阿雄爺爺，陪他圍爐共餐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，培力園自2015年至今，每年農曆年前都會辦理獨老圍爐活動，並由社區少年掌廚，陪獨居長輩圍爐；而今年，他們得知阿雄爺爺的故事，直接來到這位爺爺家中，陪他吃飯、聊天、聽故事，讓他感受年前圍爐吃飯的溫馨。

這位95歲阿雄爺爺幾年前才因車禍骨裂，造成行走不便，之後都在地上爬行，也已成了習慣，當社工跟少年們討論阿雄爺爺生活狀況時，少年們開始思考，「如果圍爐時爺爺坐著反而不舒服怎麼辦？」，有少年想到，韓劇裡的大媽不是也都跪坐著吃飯嗎？不方便坐椅子可以弄一張桌子，一起坐地板，上矮桌吃！

▼新北市培力園少年們親自下廚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

家訪當天，少年們把桌子扛到爺爺家門口，沒想到因白內障視力模糊的爺爺早早就敞開大門，坐在門口等待。爺爺反覆問著，「你們是去年有來的那些人嗎？」原來爺爺的記憶一直停在培力園少年4年前來圍爐的時光，但過去幾年因為疫情，除了2022年有送餐行動，共餐圍爐也暫停兩年了。這次是這群少年們第一次來，他們允諾「之後還會再來」，爺爺也激動地問：「你們說的是真的嗎？」，爺孫對話幾度讓社工鼻酸。

少年們幫爺爺夾菜、擦嘴嘴，也讓爺爺透過聞味道、嚐食物猜菜色。少年最好奇地還是「跪坐吃飯為什麼不會痠」，爺爺說習慣了，就算麻也比坐椅子舒服。有少年又靈機一動，問社工能否把縫紉課做的坐墊送給爺爺？然後衝回培力園拿坐墊，邀功的說：「爺爺，你看，這是我們要給你的驚喜！」讓阿雄爺爺眼泛淚光。

爺爺還讚賞他們怎麼這麼聰明，「有矮桌我就不用趴在地上吃飯；有跪墊，就不會那麼冷。」看爺爺感動的眼神，少年都跟著感動。少年還想邀爺爺到培力園喝他們的手沖咖啡。

培力園期許生命教育課程能持續辦理，讓孩子進入社區、參與社區，進而認識社區、成為社區的一份子，重建每個人與成長環境的關係，為生命及這個社會找回人情味和存在的意義。