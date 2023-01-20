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解放軍「野戰口糧」菜單曝光　有比美軍軍糧好吃？網紅試吃解密

記者林彥臣／綜合報導

各國的野戰口糧除了反映出各國軍隊的後勤實力，也從菜單內容呈現出各國不同的飲食文化，以及作戰思維。就有一位大陸的美食吃貨網紅，特別比較了美軍的野戰口糧，與解放軍野戰口糧之間的差別，比較看看誰的軍糧比較好吃。

▲▼解放軍「野戰口糧」菜單曝光。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

▲「吃貨小偉」比較解放軍軍糧「賦強套餐」與美軍軍糧13號餐。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

大陸美食網紅「吃貨小偉」開箱了美軍軍糧13號餐，與解放軍火箭軍「賦強套餐」，兩份軍糧的售價，分別是人民幣168元（約新台幣750元），人民幣38元（約新台幣170元）。

「吃貨小偉」首先開箱美軍13號餐，內含番茄汁奶酪餃子、香草甜點粉、花生醬、餅乾、椒鹽味小餅乾、電解質飲料粉、一小包辣椒醬、小湯匙、加熱袋、防燙紙套子、熱飲袋、口香糖、乾紙巾、濕紙巾、一包鹽、一包無熱量代糖、一包咖啡、一包奶精。

▲▼解放軍「野戰口糧」菜單曝光。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

▲美軍軍糧主菜「茄汁奶酪餃子」。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

「吃貨小偉」品嘗主菜「茄汁奶酪餃子」時表示，與其說是餃子，看起來更像是麵坨子，味道不甜、不鹹還有點酸，加點鹽、加點糖再加點辣椒醬，就好吃許多，關鍵在於沒調好味。「吃貨小偉」開箱「賦強套餐」，內含米包、葷菜包、加熱袋、湯包、辣椒醬、一小包下飯菜、餐具、量水袋、飯盒袋。

▲▼解放軍「野戰口糧」菜單曝光。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

▲解放軍軍糧主菜「酸豆角肉末」拌飯。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

「吃貨小偉」倒出米飯拌上葷菜包裡的「酸豆角肉末」，品嘗一口後直言「又酸、又辣、又香」米飯的口感也還是保有嚼勁，菜的口味比較重，但是也比較下飯，湯包則是蔬菜蛋花湯，營養又健康。

▲▼解放軍「野戰口糧」菜單曝光。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

▲解放軍軍糧還附一包蔬菜蛋花湯。（圖／翻攝自YouTube／吃货小伟）

「吃貨小偉」最後講評，美軍軍糧內容物是一天三餐，但是食量大一點的人一餐就能吃完了，優點是東西比較豐富，零食、甜點好吃，但缺點就是主菜不好吃；解放軍的軍糧正常成年人吃一包，再喝一碗湯，也能有個8、9分飽，而且就算買3包解放軍軍糧，也比一包美軍軍糧還便宜。

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