老婦持針孔偷拍女湯裸體！　被逮自爆：是37歲兒指使

▲老婦人為了滿足兒子的私慾，竟到女湯偷拍。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣名古屋市一名63歲女子將小型針孔攝影機帶進公共澡堂內，偷拍其他女子沐浴更衣，當場被客人發現，通報店員。警方到場後在嫌犯身上查獲攝影機，因此將其逮捕。然而面對調查，她竟表示，是因為受到兒子的委託，才會在女湯內偷拍其他女性客人的裸體。

根據《東海電視台》報導，現年63歲的關佐登美2022年12月30日晚間前往名古屋市守山區的一間澡堂，然而她卻將針孔攝影機藏在提籃內，並用毛巾等其他物品蓋住，不讓人發現。隨後她便多次提著裝有攝影機的提籃來往更衣間與澡堂內部，並不時用手調整攝影機角度，確認是否有「拍攝清楚」。

一旁正在洗浴的女性顧客將她的可疑舉動全都看在眼裡，於是告知澡堂的店員，而店員也隨即通報警方。警方到場後當場在關佐登美的身上查獲黑色的小型攝影機，因此以現行犯將她逮捕。警方同時也在攝影機內發現數名女性全裸被偷拍的畫面。

女子被逮後隨即坦承犯行，而在面對警方的訊問時，她則表示，是因為37歲長子的要求她到女湯偷拍，才會犯案。關佐登美被逮的5日後，警方以唆使母親偷拍的嫌疑，將其37歲的兒子關明範逮捕。然而他在面對警方調查時僅稱，「我雖然有建議和指示母親，但沒有與她共謀偷拍。」否認部分犯行。

警方接下來將從犯案手法調查2人是否還涉及其他偷拍案件，並釐清犯案動機與事件細節。