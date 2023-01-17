水療池破洞「房客險溺斃」！花蓮遠雄悅來道歉：配合司法調查

▲花蓮悅來飯店泳池破洞，有網友在臉書社團爆料險些被溺斃。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

記者蔡玟君／台北報導

有網友今（17日）在臉書社團發文指控，日前下榻花蓮遠雄悅來大飯店，使用飯店公共水療池時排水孔破裂，使他整個人也被吸附在水池底險些溺斃。飯店於今天晚間發出最新聲明回應，當下有立即致歉、並請旅客就醫但被婉拒，直到旅客自行報警，且警察到場後該名旅客才同意就醫，後雖飯店想提出賠償措施，但旅客表示已進入司法程序，不願了解相關方案，飯店也表示，尊重旅客決定，並配合執法單位調查。

遠雄悅來大飯店發出聲明表示，該起事件發生在今年1月14日，因飯店水療池設施異常問題，造成旅客受傷，遠雄悅來大飯店由衷致上最深的歉意。於1月14日事發當時，飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時已婉拒，而後自行聯絡律師及報警。

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▲花蓮悅來飯店事發水療池。（圖／翻攝自臉書社團／全球飯店住起來）

聲明指出，爾後當晚六點半，鹽寮派出所人員即抵達飯店了解情況後，旅客同意就醫，由飯店人員陪同旅客前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出之補償方案，我方即尊重該名旅客，配合執法單位提供相關資訊。

飯店強調，1月14日事發當時，飯店立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備。飯店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日1月15日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。

聲明表示，遠雄悅來大飯店一向以提供旅客安全及舒適的旅遊環境為最高宗旨，針對造成此事件，深感抱歉，飯店重新檢視飯店設施，冀望持續用最安全的設施來保障旅客權益