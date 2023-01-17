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承保組官員疑洩個資！健保署強化資安訓練　預計週四完成內部調查

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署爆出竊取2300萬民眾投保就醫資料，時間長達13年，週刊更披露作案手法為使用隨身碟竊取檔案。對此，健保署回應，週刊報導內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開之案件資訊，全案已進入司法程序，健保署也於啟動內部調查，並將涉案人員調離主管職關閉權限，預計週四會完成內部調查，籲請各界就本案情節勿加揣測。

據了解，該案件是調查局接獲檢舉，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署長李伯璋說，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

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不過，《鏡週刊》今日報導指出，葉逢明雖無查閱權限，卻利用謝玉蓮、李仁輝等調閱資料，再透過隨身碟竊取。週刊另爆料葉逢明與中國大陸往來密切，每次回台後帳戶就會有不明資金匯入，總金額高達10億元。

健保署政風室主任蔡秀卿受訪時表示，週刊報導內容不是檢調公開的資訊，健保署會配合檢調偵辦，如果有違法絕對不寬貸。目前承保組涉及此案的3人都已關閉權限並調離現職，預計週四會完成內部調查。

蔡秀卿另提到，健保署於案發後隨即啟動危機處理，包含(一)涉案人員職務異動，調離主管職務(二)涉案人員查詢健保資料權限關閉(三)依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制(四)全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署強調，已強化資訊安全精進管理作為，包含加強涉機敏資料之查詢授權管理、大量資料查詢之審核機制、查詢過程適度遮蔽個資等；另修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程，藉由資安管控會議來強化資安教育訓練，提升個人素養及資安觀念。

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