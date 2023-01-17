駕車墜湖！她游上岸「又摔回水裡」溺斃　喪命時間點竟有恐怖巧合

▲漢娜駕車墜入冰冷湖中，離奇溺斃。（圖／翻攝crowdjustice）

記者吳美依／綜合報導

英國28歲女子漢娜（Hannah Warren）被發現陳屍在離家200英里（約320公里）的沙灘上，根據調查結果，她駕車墜入冰冷湖中，一度設法從MINI敞篷車脫困，並且游向附近岩石，卻又離奇摔入水中而溺斃。巧合的是，她曾向弟弟傾訴遭同事性侵，並且為此接受心理諮商，受害即將滿1年前夕不幸喪命。

漢娜傳訊息向老闆提離職後失蹤，隔日被發現陳屍在塔爾伯特港（Port Talbot），距墜湖地點約100公尺。內政部病理學家詹姆斯（Dr Ryk James）表示，死者為溺水身亡，但臉部及身體出現多個瘀傷及擦傷，脖子傷痕更顯示可能曾被綁住，不過也可能是安全帶造成。此外，其死亡時處於「扭曲」的精神狀態，但體內大麻及古柯鹼含量不高，無法判斷是否影響行為。

《太陽報》報導，漢娜在倫敦某設計公司上班，非常勤奮工作，希望取得一番成就，也很認真看待當時經營的感情，結果卻被交往2年的同事男友大衛（David Murray）羞辱「妳配不上我」，最終心灰意冷放棄關係，之後遭到另一名同事性侵，生前幾個月還被老闆狠狠抨擊工作表現。

本案發生於2016年2月，但死者母親珍（Jane Barnes）於今年1月16日出庭時，一談起女兒生前悲慘遭遇，依然悲痛萬分。此案仍有多個疑點，目前仍在審理中。