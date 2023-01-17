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傳查爾斯願意「砸15億」叫梅根離婚！　不計代價拯救哈利人生

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國王子哈利推出紀錄片及回憶錄《備胎》（Spare）嚴厲抨擊王室，引發一連串爭議。一名高級王室工作人員宣稱，國王查爾斯三世計畫向梅根提出5000萬美元（約新台幣15億元）離婚協議，因為他「願意做出任何事情」阻止兒子「拋棄自己的人生」。

八卦刊物《環球雜誌》（Globe Magazine）引述王室工作人員說法報導，查爾斯認為，哈利會對王室提出殺傷力極大的指控，一切都要歸咎於梅根，但他願意原諒兒子「過去三年對王室家庭造成的可怕傷害」，並且相信哈利只是「被梅根迷住了」，才會「無法看清自己正走向災難，必須立刻脫身」。

▲英王查爾斯三世。（圖／達志影像）

▲英王查爾斯三世。（圖／達志影像）

這位王室工作人員還說，5000萬美元包括哈利梅根2個孩子亞契（Archie）及莉莉貝（Lilibet）的撫養費。查爾斯將允許梅根保留公爵夫人頭銜，也相信這筆錢能夠成功吸引媳婦，「因為她很貪心，而這能讓她安身立命一輩子」。

▲▼哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利出版回憶錄，嚴厲抨擊王室。（圖／達志影像／美聯社）

哈利在回憶錄中揭露王室一系列瘋狂言論，包括父親曾表明沒有「足夠的錢」金援梅根，因為他「已經不得不為他、他的哥哥威廉王子及老婆凱特付出很多」。但哈利直言，「爸並未出於慷慨而在經濟上支援威廉、我及我們的家人，這是他的工作」。

哈利還在書中寫道，他很快就發現查爾斯關心的不是錢，而是嫉妒梅根越來越受歡迎，「他真正無法忍受的是，有一個新來的人主導王室，抓住人們的注意力。有一個新來的人非常耀眼並且蓋過了他。」

 
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