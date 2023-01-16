研究指無症狀者「病毒清更久」　羅一鈞：打過3劑疫苗可加速排出

▲研究指無症狀者「病毒清更久」，羅一鈞：打過疫苗可加速排出。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

醫師分享新冠肺炎的研究指出，無症狀感染者，病毒排出的時間為19天；有症狀感染者則為14天。顯然，無症狀感染者，排清病毒所需的時間會更久。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，最新研究並未強調無症狀感染病毒排出時間有無差異，但強調接種三劑以上疫苗可縮短病毒排出時間，恢復期與傳染期也會縮短。

重症醫學專科醫師黃軒在臉書提到，一篇研究指出，無症狀感染者病毒排出時間為19天，比有症狀多5天，且2～3個月內仍可能反覆發炎。這也解釋了為何病毒擴散，40%～60%是由無症狀感染者所引起，表示病毒殘留體內較久，傳播風險也隨之提升。

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羅一鈞回應，該片研究是2020年6月發表，針對感染原始武漢株的中國病人PCR陽性排出結果所做的研究，從當時資料可見，病人「排陽」平均時間從20~30天至40~50天不等，後來才知到很多PCR陽性個案不具傳染力。

而近期研究顯示，感染Omicron潛伏期與排病毒時間都比先前縮短，但並未提到無症狀感染和有症狀感染在病毒排出時間上有明顯差異，但有提到接種過3劑以上疫苗者，無論是病毒排出時間、恢復期、傳染期都會縮短，「這些可能是比較值得猜考的研究」。