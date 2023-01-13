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美日2加2會談聯合聲明　將中國列最大戰略挑戰

▲▼ 美日外交及國防部長「2加2」會談12日在美國華府舉行並發表聯合聲明。（圖／路透）

▲美日外交及國防部長「2加2」會談12日在美國華府舉行並發表聯合聲明。（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京13日專電

美日外交及國防部長「2加2」會談昨天在美國華府舉行並發表聯合聲明，確認台灣海峽和平穩定重要性並指中國是最大的戰略挑戰。美日對日本擁有「反擊能力」一事將深化合作。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄將於華府時間13日上午（台灣時間14日凌晨）在美國白宮舉行會談。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外務大臣林芳正、日本防衛大臣濱田靖一昨天在華府召開2加2會談。

鑑於去年2月起俄羅斯侵略烏克蘭、中國對台灣升高軍事壓力，這次美日深入討論如何因應，並發表聯合聲明。日本去年12月決定新版國家安全保障戰略等安保3文件（國防3文件），這次美日2加2會談是雙方首度針對具體安保合作進行確認。

美日2加2會談聯合聲明顯示，美國支持日本擁有攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，日本將與美國緊密合作，內容包括國防裝備及運用。

聯合聲明記載，中國的外交政策是為了中國自身的利益，自訂國際秩序，企圖予以改變。內容還指出，中國在東海、南海企圖片面改變現狀，中國已是印度太平洋地區最大的戰略挑戰。

對於中國的行動，美日將以拜登政府所主張的「統合嚇阻」構想加以應對，此構想涵蓋美日將發揮同盟國的軍力、尖端科技等。日本的西南群島鄰近台灣，美日也將加強防衛日本西南群島。

聯合聲明記載，美日平時對於共同使用的基地、機場、港灣等設施將擴大運用。美國為提高對中國的嚇阻力及因應能力，駐日本沖繩縣的美國陸戰隊第12陸戰連隊在2025年度前將改組為可快速反應離島發生事態的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）。如果島嶼受到侵略時，美軍將留在第一線的島嶼展開反艦飛彈等作戰。

聯合聲明指出，有關太空領域的安全保障，基於在太空空間的攻擊對同盟安全是明確的挑戰，美日也確認在一定場合下，太空將成日美安保條約第5條的適用對象。若日本人造衛星遭受攻擊，美日將動武對抗。

有關中國，聯合聲明指出，在釣魚台列嶼（日本稱尖閣群島）所在的東海，中國企圖片面改變現狀，美日都強烈反對中國的作法，美日再度確認維持台灣海峽和平穩定的重要性。

對於俄羅斯侵略烏克蘭一事，美日都認為這是動搖國際秩序的根本。此外，美日對於北韓頻頻試射彈道飛彈一事懷有強烈的憂慮，美日韓有必要合作因應。

日本朝日新聞報導，對中國而言，最大的焦點就是美中的核心爭議點「台灣」。在美日2加2會談後的聯合記者會上，布林肯說：「美日都認為中國是美日所面對的最大且共同的戰略挑戰。」奧斯汀在記者會上指出共軍持續在台灣周邊做出挑釁性的行徑，痛批中國企圖製造新常態。

報導說，一旦中國武力犯台，對於有美軍基地座落的日本而言，將是安全保障上的危機。去年8月中國實施軍演，彈道飛彈就落在日本的專屬經濟區，因此這次美日2加2會談就如何因應中國並提高迅速因應力及嚇阻力進行探討。

日本讀賣新聞報導，針對台灣有事（指中國可能武力犯台），濱田表示，為了讓美日同盟的嚇阻力、應對能力發揮到極致，將徹底強化日本防衛力，美日之間將進行更有效的分工合作，加強緊急應變能力。

報導說，有關駐沖繩的美國陸戰隊將改組成「陸戰隊濱海作戰團」，這是規模約1800人至2000人的部隊，由擁有可長程攻擊艦艇的飛彈部隊、擁有對空飛彈的防空大隊等組成，可做小規模分散，前往離島展開機動部署，阻止敵方艦艇、軍機的進出，發揮確保制海權功能。

「陸戰隊濱海作戰團」規劃3個部隊，第一個部隊去年3月在美國夏威夷成立，第2個就是預定在沖繩成立的部隊，第3個很可能部署於美國關島。

報導說，一般認為，在台灣有事之際，中國採取的軍事戰略是不讓美國到日本伊豆群島至美國關島的「第2島鏈」中國這一側作戰、在「第1島鏈」內建構不讓美軍進入的反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial, A2/AD）戰力。中國正加強飛彈能力，讓美國艦艇難以接近，美軍「陸戰隊濱海作戰團」在沖繩的部署將成嚇阻中國的王牌。

這次美日2加2會談達成協議，美軍今年春天將在位於橫濱市的美軍設施「橫濱北碼頭」（Yokohama North Dock）新成立陸軍小型登陸艦艇部隊（約13艘、280人），在無港灣的地點也可靠岸，運送大量物資。

日本正加強把國防能力集中於守護日本西南群島。日本新版防衛力整備計畫顯示，日本部署於沖繩縣那霸市的陸上自衛隊第15旅團（約2200人）將升格為約3000人的師團。日本其他全國8個師團、5個旅團等將機動運用，必要時戰力集中於守護西南群島。

為了在島嶼加強運輸、補給能力，日本將重新編組海上運輸部隊、大幅增加運輸船、運輸機。此外，也將整建西南地區的彈藥庫、補給據點。

美軍私底下要求日本要強化支撐續戰能力的補給能力，這次的美日2加2會談中，雙方同意美日將共同使用駐日美軍嘉手納彈藥庫地區（位於沖繩縣讀谷村等）的火藥庫。

報導說，美日急著將軍力資源改為集中於西南群島，主要是對於「台灣有事」的發生有共同的急迫感。有日本自衛隊幹部指出，問題並非「台灣有事」是否會發生，而是何時會發生。

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