　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

65歲以上逾2成未打第3劑疫苗　莊人祥：長者速打次世代疫苗

▲▼1/12中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第三波Omicron疫情，且又即將進入春節，中央流行疫情指揮中心疾呼打疫苗獲得保護。指揮中心發言人莊人祥今（12）日指出，根據最新監測資料顯示，65歲以上重症比例隨年齡增加，另65歲以下族群中則以6歲以下幼童重症比例較高。不過統計顯示，65歲以上長者還有超過2成沒有接種第三劑疫苗，學齡前幼兒一二劑接種情況也不是很好，呼籲幼童、長者及高風險族群要儘速接種符合的疫苗劑數。

▲▼各年齡層接種疫苗情形。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各年齡層接種疫苗情形。（圖／指揮中心提供）

國內疫情在上周出現單日超過3萬例的高點，近期則呈現上下波動趨勢，過去兩天單日確診大降2成以上。王必勝分析認為，第三波疫情在出現「快上快下」的現象之後，應該只是一小波，會盡快去修正推估模型。

不過即便疫情有下降趨勢，但疾病對高風險族群的威仍在，莊仁祥指出，依國內監測資料顯示，65歲以上重症比例隨年齡增加；65歲以下族群中則以6歲以下幼童重症比例較高；且死亡個案中90%以上具潛在病史。

▲▼幼童、長者及高風險族群請儘速接種COVID-19疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲幼童、長者及高風險族群請儘速接種COVID-19疫苗。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，高風險族群中65歲以上長者基礎劑接種比率超過8成，但是從追加劑開始，第三劑接種率降至77.3%，第四劑是44.7%，第五劑更僅有9.9%。

另觀察幼兒部分，6個月到4歲等學齡前幼兒的一二劑接種情況仍不理想，提醒家長，近期仍有接獲幼兒確診後出現重症或者後續發生MIS-C等情況，還是應該帶孩子完成接種。至於5~11歲國小學童年齡，第二劑接種情況比較不好，另追加劑也還在加強。

莊人祥強調，指揮中心據此建議尚未完成基礎劑滿6個月以上嬰幼兒、兒童及青少年與長者速接種；滿6歲以上完成基礎對象，尚未接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗者，建議追加接種，好提升保護力；另外，滿5歲至未滿6歲兒童，建議接種BNT單價疫苗追加劑。

ET快訊
《黑暗榮耀》真實版！　被逼汽旅「脫衣直播」DIY
阿滴買31坪新房！　內部裝潢曝光
林雨葶宣布結婚！　挺大肚登記「正式成為人妻」
本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇
百元也出現假鈔！　她放大細看「4個字」懊悔
黑絲襪+S曲線！　英文補習班老師超火辣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只剩1小時！竹北戶政事務所「等待人數破400人」　搶領6000元

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

市占率第一砂眼用藥出包！主成份「有高有低」　4.8萬支限期回收

爸媽重男輕女！女大生傳訊過年不回家　媽冷回1句...下秒討紅包

65歲以上逾2成未打第3劑疫苗　莊人祥：長者速打次世代疫苗

台9線大清水段崩塌！蘇花安緩不濟急　專家示警「還有更危險路段」

客人狂加碼「小費500→2000元」　綠到發慌！外送員1反應讚爆了

蘇花公路一年5起坍方中斷！蘇花安通車還要10年　學者籲增監測系統

黑絲襪+S曲線！英文補習班老師超火辣　網暴動：誰有辦法專心

夢時代被超車了！漢神穩坐南台灣百貨龍頭　2館業績衝上270億

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

只剩1小時！竹北戶政事務所「等待人數破400人」　搶領6000元

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

市占率第一砂眼用藥出包！主成份「有高有低」　4.8萬支限期回收

爸媽重男輕女！女大生傳訊過年不回家　媽冷回1句...下秒討紅包

65歲以上逾2成未打第3劑疫苗　莊人祥：長者速打次世代疫苗

台9線大清水段崩塌！蘇花安緩不濟急　專家示警「還有更危險路段」

客人狂加碼「小費500→2000元」　綠到發慌！外送員1反應讚爆了

蘇花公路一年5起坍方中斷！蘇花安通車還要10年　學者籲增監測系統

黑絲襪+S曲線！英文補習班老師超火辣　網暴動：誰有辦法專心

夢時代被超車了！漢神穩坐南台灣百貨龍頭　2館業績衝上270億

全民監督噪音車　台東縣環保局籲多利用網站檢舉

只剩1小時！竹北戶政事務所「等待人數破400人」　搶領6000元

不怕三缺一！東森幣打麻將秒湊桌　百萬大獎等你拿

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

快訊／實況元祖女神曬超音波圖曝「老公不是幻想」：我懷孕啦！

終於等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快衝

中華電信榮獲2022年行銷傳播傑出貢獻3金獎　Hami Video蟬連年度傑出OTT服務公司

經典賽／中華隊少一大重砲　陳子豪獲徵詢因手腕不適婉拒

頂撞上級！俄新兵「飆罵指揮官」還推人　遭判入獄5年半

春節不調價！ 　經濟部：油價、洗車、台糖1月底前凍漲

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

男女神都被拍過哈菸！

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面