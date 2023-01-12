65歲以上逾2成未打第3劑疫苗　莊人祥：長者速打次世代疫苗

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第三波Omicron疫情，且又即將進入春節，中央流行疫情指揮中心疾呼打疫苗獲得保護。指揮中心發言人莊人祥今（12）日指出，根據最新監測資料顯示，65歲以上重症比例隨年齡增加，另65歲以下族群中則以6歲以下幼童重症比例較高。不過統計顯示，65歲以上長者還有超過2成沒有接種第三劑疫苗，學齡前幼兒一二劑接種情況也不是很好，呼籲幼童、長者及高風險族群要儘速接種符合的疫苗劑數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各年齡層接種疫苗情形。（圖／指揮中心提供）

國內疫情在上周出現單日超過3萬例的高點，近期則呈現上下波動趨勢，過去兩天單日確診大降2成以上。王必勝分析認為，第三波疫情在出現「快上快下」的現象之後，應該只是一小波，會盡快去修正推估模型。

不過即便疫情有下降趨勢，但疾病對高風險族群的威仍在，莊仁祥指出，依國內監測資料顯示，65歲以上重症比例隨年齡增加；65歲以下族群中則以6歲以下幼童重症比例較高；且死亡個案中90%以上具潛在病史。





▲幼童、長者及高風險族群請儘速接種COVID-19疫苗。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，高風險族群中65歲以上長者基礎劑接種比率超過8成，但是從追加劑開始，第三劑接種率降至77.3%，第四劑是44.7%，第五劑更僅有9.9%。

另觀察幼兒部分，6個月到4歲等學齡前幼兒的一二劑接種情況仍不理想，提醒家長，近期仍有接獲幼兒確診後出現重症或者後續發生MIS-C等情況，還是應該帶孩子完成接種。至於5~11歲國小學童年齡，第二劑接種情況比較不好，另追加劑也還在加強。

莊人祥強調，指揮中心據此建議尚未完成基礎劑滿6個月以上嬰幼兒、兒童及青少年與長者速接種；滿6歲以上完成基礎對象，尚未接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗者，建議追加接種，好提升保護力；另外，滿5歲至未滿6歲兒童，建議接種BNT單價疫苗追加劑。