2年加班2千小時！大廈管理員上班猝死　管委會判賠35萬

▲屏東李姓管理員工時12小時，在值班時突然陷入昏迷，2天後不幸過世。（示意圖／123RF）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名大廈管理員在值班時突然昏迷，送醫急救2天後不治。家屬認為張男每日工作12小時，還需輪早晚班，因負荷過重導致他過勞死，提告向管委會求償職災死亡補償等費用共144萬餘元。屏東地院審理，認為吳男死亡難歸因於工作，不過吳男在任職2年3個月中，共加班2148小時，判管委會應賠償加班費31萬餘元，以及沒幫吳男提撥勞退金的損害3萬餘元，共要賠償家屬35萬6550元，全案還可上訴。

張男家屬控訴，張男於2019年7月擔任大廈管理員，輪早班時需從清晨6點50分工作到晚上7點，晚班則從傍晚6點50分到隔日7點，因工時長達12小時又需輪班，作息不正常導致身體無法負荷，於2021年10月1日值班時突然在櫃檯陷入昏迷，送醫2天後就宣告死亡。

張男親屬主張，張男月薪約2萬3到2萬4千元，而他在工作時間內死亡屬職災，管委會應依勞基法賠償5個月平均工資、喪葬費、加班費，以及未幫張男提交勞退金的損害，共計144萬6857元。

管委會則表示，張男因橫紋肌溶解症造成急性腎衰竭，引發代謝性酸血症，導致多重器官衰竭死亡，但張男工作主要都在管理室櫃台，並非重度勞力工作，且每輪班4天就輪休2天，每次換班皆至少有12小時的休息時間，並不會因工作而導致肌肉受損，張男工時也未違反「保全業參考指引」，認為張男並無過勞情形。

屏東地院審理，認為張男本身身體狀況欠佳，難以認定張男死亡是因為工作負荷導致，不過張男的職務包含許多保全人員以外的工作，非單純只是監督性或間接性工作，應回歸勞基法每日不得超過8小時之規定，因而計算張男任職期間共加班2148小時，判管委會應付他延長工時加班費共31萬8138元，以及未幫張男提撥勞工退休金的損害3萬8412元，共需賠償35萬6550元，全案還可上訴。