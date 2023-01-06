宜蘭慧燈中學疑爆發諾羅病毒感染　85學生感染1住院

▲宜蘭私立慧燈中學疑似爆發諾羅病毒感染事件，學生感染達85人、1人住院中。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭私立慧燈中學疑似爆發諾羅病毒感染事件，3日起至今陸續發病學生達85人、1人住院中，有學生懷疑是學校宿舍飲水有異味所致，但校方表示，全校師生都用相同水源，僅少數人感染，水質影響可能性不高。宜蘭衛生局說，已派員至現場進行疫情調查及採集檢體中。

宜蘭縣政府衛生局表示，6日接獲醫療院所通報，本縣某私立中學近日陸續有學生發生不舒服之現象，多數症狀為發燒、噁心、嘔吐、頭痛及腹瀉。據了解該校自3日起陸續有學生發生症狀，目前累積已發病學生為85人，以國中2、3年級學生為主，並散發於不同班級及不同宿舍。

其中有一名學生回台北住院治療中，部分學生由家長帶至醫療院所診治後回家中休息，目前診斷皆為疑似諾羅病毒感染，學校已針對餐廳、廚房及廁所進行清潔消毒。衛生局已派員至現場進行疫情調查及採集檢體中。

衛生局提醒，近期為諾羅病毒好發季節，該病毒流行期約自每年11月至次年3月間，特別容易發生在季節交替的時期，請民眾要多留意飲食衛生與手部清潔，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫及落實生病在家休息；餐飲旅宿業者務必加強環境衛生管理，並留意員工健康狀況。如有疑似症狀者請立即暫停工作，以降低病毒傳播的風險。也請大家特別注意，由於諾羅病毒不易被酒精所殺死，請大家務必以肥皂與清水澈底洗手，才能根絕此一病毒。

相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢或撥打免付費防疫專線1922或宣縣防疫專線03-9357011洽詢。