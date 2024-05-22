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社會 社會焦點 保障人權

520弄丟iPhone！這家人取消聚會改翻垃圾山　找回手機苦笑：太難忘

▲▼ 彰化一名高中女學生弄丟手機，一家人連同清潔隊員近10人埋進垃圾山中翻找，1個多小時後順利找回手機。（圖／翻攝臉書）

▲彰化一名高中女學生弄丟手機，一家人連同清潔隊員近10人埋進垃圾山中翻找，順利找回手機。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

彰化員林一名梁姓少女20日與媽媽外出丟垃圾，卻不小心把iPhone手機弄丟，透過定位後，發現手機竟在員林市清潔隊，隨即趕往現場找手機，一家人連同清潔隊員共10人在垃圾堆中翻找1小時，還真的順利找回手機。對此，梁女爸爸也發文笑道，「520一家人在清潔隊裡翻垃圾」。

這起案件發生在20日晚間，梁女跟媽媽到住家附近定點丟垃圾，但可能聊天聊到忘我，不小心把手中的手機連同垃圾一起丟進去，回家後才發現手機不見，立刻用手機定位尋找，發現手機在台76線下方，研判可能是在員林市清潔隊裡。

▲▼ 彰化一名高中女學生弄丟手機，一家人連同清潔隊員近10人埋進垃圾山中翻找，1個多小時後順利找回手機。（圖／翻攝臉書）

梁父表示，當晚他原本要與朋友聚餐，結果女兒手機弄丟，只好取消聚會，一家人趕到清潔隊試圖找回手機，並連同清潔隊員近10人投入垃圾山中翻找，沒想到大海撈針竟還真的找回了，也讓他笑稱，「520的難忘回憶」。

員林市清潔隊事後表示，當晚梁女心急如焚跑到現場找尋手機，隊員得知後也立即出動協助尋找，耗時將近1個多小時，終於找回手機，員林清潔隊秉持為民服務的精神與熱誠，維護市容環境整潔，也請大家多點鼓勵，相信隊員們做起工作一定更起勁。

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