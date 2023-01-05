　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

▲中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　

▲中原學生發揮所學，運用AloT技術及創作簡潔俐落的外型，開發出「全自動AI垃圾分類系統」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在狹小且擁擠的火車走道上，當你遇到清潔人員推著車來回收拾垃圾時，是否感到進退兩難？為了解決搭乘空間與勞動力不足的問題，中原大學電機工程系與商業設計系師生組成跨領域團隊，合作開發出「全自動AI垃圾分類系統」。

中原大學5日表示，由電機系運用AloT技術、商設系產品設計組創作簡潔俐落的外型，最終贏得全國微控器應用大賽「盛群盃」金牌的肯定。電機系廖裕評老師指導四年級陳恩妮、林沂萱、楊姵盈、陳姵安等同學，完成「全自動AI垃圾分類系統」馬達控制、感測器偵測、影像辨識等功能的程式撰寫與整合，並製作手機APP、輸送帶及垃圾分類的構造。

▲中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　

▲中原大學電機與商設跨系合作參加「盛群盃」創意大賽，奪得多項獎項及逾十萬元獎金。（圖／中原提供）

該作品成功展現中原團隊豐沛的研發創新能量，一舉奪下「創意產品設計組」金牌、「智慧電子產業創新應用獎」第二名及「人機介面應用獎」第三名等多個獎項。

電機四林沂萱同學表示，製作過程最困難的部分是「影像辨識」。由於垃圾種類多樣，即使同為塑膠類，但每個形狀與大小都不一樣。因此需要蒐集大量的照片，不斷的訓練模型與測試，歷經一年的時間研究、撰寫程式、討論溝通及製作終於完成作品。

▲中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　

▲中原師生跨系合作精良的「ESCORTER交通糾察隊機器人」。（圖／中原提供）

商設系產品設計組施昌甫老師負責指導四年級學生劉庭禕、周子昕完成整體外觀的設計及製作。施昌甫老師表示，設計本身就是一門跨領域的學科，學生在校能與不同專業領域夥伴交流、溝通與合作，有助於到業界實際執行專案所需的思維和態度。周子昕說：「感謝這個寶貴的學習經驗，整個設計及產出過程更準確與高效率。透過與電機系同學長期交流討論下，發揮一加一大於二的綜效，也讓產品兼具實用性與設計感。」

今年創意大賽除獲金牌外，另有電機系張碩珉、李泯瑋、黃浩宇及商設系產品設計組徐丞毅與賴宥綸等五位同學，以「ESCORTER交通糾察隊機器人」獲得「人機介面應用獎」第一名及「創意產品設計組」銅牌的好成績。

學生團隊設計一款精良的糾察隊機器人，讓行人安心過馬路並有效降低交通事故。電機系學生表示，利用Raspberry Pi先對周圍環境進行辨識，像是分辨紅綠燈號誌，再經由紅外線、超音波感測器進行路線及障礙物的偵測，揮動特製的電動扇子，達到警示目的及友善的交通環境。商設四賴宥綸提到，除了精心製作賞心悅目的外觀，希望將來能將產品實際產出與運用，才更顯創作的價值所在。

ET快訊
Honda「大改款Accord」售價公布！　頂規有大滿配
YTR求婚女友遭拒！　聽她「誠實理由」反被感動
鄰居600萬豪車亂停！他高EQ回應被萬人讚爆　聞氫哥點綠光關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

COZZI Blu和逸飯店．桃園館聯手Xpark　推出最新「島嶼夢遊」

中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

迎免年！第17屆桃園全國春聯書法比賽　200多名書藝好手8日決賽

南消一大隊消防玩很大　柳營夜市防火宣導超吸睛

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

「安妮亞搶銀行」紅到日本　北市防搶演練吸400萬觀看

王思佳帶「小黃瓜助理」還原真相　「沒被告知直播改時間」氣瘋了！

COZZI Blu和逸飯店．桃園館聯手Xpark　推出最新「島嶼夢遊」

中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

迎免年！第17屆桃園全國春聯書法比賽　200多名書藝好手8日決賽

南消一大隊消防玩很大　柳營夜市防火宣導超吸睛

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

《全明星4》男星被爆劈腿師妹「全假的」！黑粉作圖騙倒爆料平台

BLACKPINK Rosé「誤用仇女論壇用語」惹議！　火速刪文重發

房貸、車貸都小甜甜一肩扛！　徐小可夫妻心疼：拜託大家給機會

去年11月底國銀放款餘額罕見衰退　3大主因曝光

蕾菈曬二寶超音波片！　「肚子裡開趴」模樣Q翻…網：長大當DJ

短暫分開更美好　汪郁喬、劉巧芸排名賽闖女雙四強

C羅堅稱「很多隊要他」遭打臉？　前經紀人看他受訪就知完蛋

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

小五生寫信求修鐵皮屋2年拆光　志工痛心

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

南消一大隊消防玩很大

COZZI Blu和逸飯店．桃園館　推出「島嶼夢遊」

高虹安檢視球場廢棄物問題

中原研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪金

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

第17屆桃園全國春聯書法比賽　8日決賽

2條客運線整併　東大門夜市-火車站一段票直達

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

原田悠里烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱

新住民職人新味．禮料理決賽　打造新商機

春節遊台東勿陷車潮　交通全攻略搶先看

屏東90歲獨居翁環境髒亂　潮州警緊急協助

更多熱門

關鍵字：

中原研發全自動AI垃圾分類

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「封殺又怎樣」！不後悔說真話：父母是最佳榜樣

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

命理師3年前告誡小甜甜「不要想結婚」

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

即／普丁突下令「先停火」！

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

小甜甜請尪被嫌：這個家要互相！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

曾被離開教會！　寇乃馨「小甜甜恐遭封殺」心疼力挺

地主整地挖出「50個骨灰甕」！乩身出手下場慘

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面