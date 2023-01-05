中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

▲中原學生發揮所學，運用AloT技術及創作簡潔俐落的外型，開發出「全自動AI垃圾分類系統」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在狹小且擁擠的火車走道上，當你遇到清潔人員推著車來回收拾垃圾時，是否感到進退兩難？為了解決搭乘空間與勞動力不足的問題，中原大學電機工程系與商業設計系師生組成跨領域團隊，合作開發出「全自動AI垃圾分類系統」。

中原大學5日表示，由電機系運用AloT技術、商設系產品設計組創作簡潔俐落的外型，最終贏得全國微控器應用大賽「盛群盃」金牌的肯定。電機系廖裕評老師指導四年級陳恩妮、林沂萱、楊姵盈、陳姵安等同學，完成「全自動AI垃圾分類系統」馬達控制、感測器偵測、影像辨識等功能的程式撰寫與整合，並製作手機APP、輸送帶及垃圾分類的構造。

▲中原大學電機與商設跨系合作參加「盛群盃」創意大賽，奪得多項獎項及逾十萬元獎金。（圖／中原提供）

該作品成功展現中原團隊豐沛的研發創新能量，一舉奪下「創意產品設計組」金牌、「智慧電子產業創新應用獎」第二名及「人機介面應用獎」第三名等多個獎項。

電機四林沂萱同學表示，製作過程最困難的部分是「影像辨識」。由於垃圾種類多樣，即使同為塑膠類，但每個形狀與大小都不一樣。因此需要蒐集大量的照片，不斷的訓練模型與測試，歷經一年的時間研究、撰寫程式、討論溝通及製作終於完成作品。

▲中原師生跨系合作精良的「ESCORTER交通糾察隊機器人」。（圖／中原提供）

商設系產品設計組施昌甫老師負責指導四年級學生劉庭禕、周子昕完成整體外觀的設計及製作。施昌甫老師表示，設計本身就是一門跨領域的學科，學生在校能與不同專業領域夥伴交流、溝通與合作，有助於到業界實際執行專案所需的思維和態度。周子昕說：「感謝這個寶貴的學習經驗，整個設計及產出過程更準確與高效率。透過與電機系同學長期交流討論下，發揮一加一大於二的綜效，也讓產品兼具實用性與設計感。」



今年創意大賽除獲金牌外，另有電機系張碩珉、李泯瑋、黃浩宇及商設系產品設計組徐丞毅與賴宥綸等五位同學，以「ESCORTER交通糾察隊機器人」獲得「人機介面應用獎」第一名及「創意產品設計組」銅牌的好成績。

學生團隊設計一款精良的糾察隊機器人，讓行人安心過馬路並有效降低交通事故。電機系學生表示，利用Raspberry Pi先對周圍環境進行辨識，像是分辨紅綠燈號誌，再經由紅外線、超音波感測器進行路線及障礙物的偵測，揮動特製的電動扇子，達到警示目的及友善的交通環境。商設四賴宥綸提到，除了精心製作賞心悅目的外觀，希望將來能將產品實際產出與運用，才更顯創作的價值所在。