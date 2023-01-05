未替毛小孩施打狂犬病疫苗　飼主裁罰3萬元以上

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導



狂犬病是人畜共通傳染病，鼬獾、白鼻心等野生動物感染狂犬病的疫情時有所聞，迄今已知最有效的預防方式仍為：替家中3月齡以上的犬貓或人工飼養的陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，一年一劑，切勿認為施打過即可終生免疫而心存僥倖。

屏東縣動物防疫所表示，若飼主沒有每年幫家中寵物完成狂犬病疫苗注射防疫，將會依據動物傳染病防治條例規定裁處3萬元以上罰鍰；因此，每年按時完成施打是保護家人、毛寶及避免荷包大失血的好方法。

該防疫所提醒，毛寶完成疫苗注射後，飼主應取得合法開立的狂犬病疫苗預防注射證明書及當年度頸牌，才能證明有效力！而該疫所今年度下鄉巡迴犬貓疫苗注射活動也開跑了，歡迎民眾攜帶通知單/身分證前往巡迴地點施打；近期日期及地點如下，更多詳細資訊請上網搜尋「屏東縣動物防疫所狂犬病專區」，若有疑問歡迎電洽08-7224109轉25、26。

1月5日 9:40-10:40 霧臺鄉大武村辦公處

1月5日 11:00-12:00 霧臺鄉東川部落集會所

1月5日 14:00-16:00 霧臺鄉公所前廣場

1月6日 10:00-12:00 霧臺鄉公所前廣場

1月6日 14:00-15:00 霧臺鄉神山社區多功能活動中心

1月6日 15:30-16:00 霧臺鄉谷川文健站基督長老教會對面

1月7日周六 10:00-12:00 禮納里好茶村活動中心

1月7日周六 14:00-16:00 長治鄉百合永久屋佳暮活動中心

1月10日 上午9:30-11:30 萬丹鄉公所旁涼亭

1月10日 下午02:00-04:00 萬丹鄉田厝聯合辦公處

1月11日 上午9:30-11:30 萬丹鄉公所旁涼亭

1月11日 下午02:00-04:00 萬丹鄉社皮聯合辦公處

1月12日 上午9:30-11:30 萬丹鄉公所旁涼亭

1月12日 下午02:00-04:00 萬丹鄉興安活動中心