「黑人」遭當街槍殺　解剖確認身中6槍...「5槍貫穿」1彈卡頸部

記者沈繼昌／桃園報導

桃園黑道角頭「黑人」郭信一前天傍晚在住家附近丟垃圾時遭埋伏槍手槍擊身亡，桃園檢警今（4）日進在桃園殯儀館進行複驗解剖，初步發現死者據身中6槍，其中5槍貫穿，剩下1顆彈頭疑似卡在頸部位置；此外，據指出，檢警專案小組研判涉案槍手作案後有專人接應逃亡，目前研判至少有2人涉案，正擴大追查當中。

▲桃園市黑道角頭「黑人」郭信一遭槍手槍擊身亡案，桃檢檢察官李俊毅今（3）日上午率法醫研究所法醫複驗解剖。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黑道角頭「黑人」郭信一遭槍手槍擊身亡案，法醫研究所勘驗車掃描郭信一遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

針對56歲的黑道角頭「黑人」郭信一前天下午在住家附近遭槍擊身亡案，桃園地檢署檢察官李俊毅今天上午率法醫在桃殯複驗解剖，同時找來法醫研究所X光勘驗車協助，以確認遺體內彈道、是否有子彈卡在身體以及致命傷等，根據複驗結果，郭信一遺體身中6槍，其中5槍貫穿包括胸腔、肩膀等處，剩下1顆彈頭疑似卡在頸部的位置，但真正致命傷仍需經過法研所最後確認。

▲桃園市黑道角頭「黑人」郭信一遭槍手槍擊身亡案，檢警專案小組查出遭燒毀作案轎車。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，涉案槍手在作案當天已在現場守候埋伏至少3小時左右，發現目標出現後上前開槍，其中有6槍擊中身體，導致郭信一當場倒於血泊中，兇嫌隨即搭車逃逸；據指出，槍手行兇後單獨駕車逃往新北市三峽、樹林交界處，將罪案車輛停在樹林區柑園街偏僻巷弄，隨即潑灑汽油滅證，再由另1名接應者開車逃離，研判涉案者至少2人，警方在燒焦車體內找到燒毀的槍枝滑套等零件，至於車牌則是變造，警方循線找到車主，但其車牌並未遺失，亦無通報失竊。

此外，檢警專案小組查出，槍手棄車地點刻意選中偏僻地點燒車，該巷弄僅有2戶住家且附近均無監視器，槍手燒毀作案車輛後，由共犯開車接應離開，但目前正從當天從該處離開所有車輛過濾中，全力追緝涉案歹徒到案。