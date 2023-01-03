恐怖景象曝光！　醫院停屍間爆滿「遺體亂塞」全腐壞

▲巴布亞紐幾內亞停屍間爆滿，遺體隨意存放在臨時搭建的屋內。（圖／Facebook／Tokout Tokstret，下同）



記者張方瑀／綜合報導

位於大洋洲的巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）近來爆發醫療危機，從社群媒體上曝光的影片可以看到，市中心最大醫院居然在臨時設立的房屋裡，存放十多具家屬未領取的遺體，且受到炎熱天氣影響，許多屍體正在迅速腐化，衛生環境堪憂。

根據《衛報》報導，臉書上瘋傳一段摩爾斯貝港總醫院（Port Moresby general hospital）內部長約3分鐘影片，影片中有11具屍體被白布包裹著，放在臨時設立作為太平間使用的簡陋屋內，裡面沒有任何空調，門窗也都是開著的。

影片中的男子表示，影片拍攝時間是在聖誕節到跨年之間，這些屍體已經存放在此四、五天，有些甚至已開始腐化，它們被留在這裡等待家人來領回，或是正在等停屍間有位置空出，但由於天氣炎熱，這些屍體正在迅速腐化，蒼蠅停在遺體上或四處亂飛。

據了解，目前醫院的主停屍間可容納200具遺體，另外還有3個貨櫃可容納62具，但受到新冠肺炎疫情影響，每天需要接收超過20具遺體，已完全超過原本的負荷量，前醫院員工也透露，「停屍間總是被塞滿，常常只能容納一具遺體的地方，應是塞了四、五具。」

摩爾斯貝港總醫院在聲明中回應，由於院內的停屍間已經無法接收更多遺體，主要原因是有很多死者親屬沒有及時將遺體領回。醫療服務主任索比（Kone Sobi）表示，很多遺體沒有被領回的原因是親屬無法負擔喪葬費，所以院方將在下周舉行大規模葬禮，但目前還有20具遺體等待進入停屍間。

摩爾斯貝港副市長托卡（Dadi Toka Jnr）也說，受到都市規模和新冠疫情的影響，公立醫院確實亟需設立新的停屍間，現在也正研擬相關計畫。