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最後任期拚政績！巴西77歲總統上任首日　大刀砍前朝政策

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉日前宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）昨天一上任就下令撤銷前任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）展開的8家國有企業民營化進程。分析家說，這是魯拉著急拚政績。

魯拉昨天就職展開第3任期，環境、對外政策、社會政策、打擊飢餓和健康問題將是新政府的優先事項，經濟領域也將有大刀闊斧的改革。

分析人士指出，魯拉說這是他的最後一個任期，表示他沒有時間可以浪費，魯拉將在未來4年不計後果地力拚政績。

政治學家巴雷多（Leonardo Barreto）告訴巴西媒體，要理解今天的魯拉，必須明白他的「匆忙感」。競選期間，魯拉不止一次強調他不會嘗試連任，說2026年他將是81歲，不可能再有太大作為，所以若選上總統，只當一任。

魯拉還套用前總統庫比希克（Juscelino Kubitschek）在1956年就職時說要讓巴西「在5年內成長50年」。魯拉說，新政府將努力在4年內成長40年，因為巴西需要盡快恢復人民的工作和生活品質。

巴雷多指出，著急於政績表現不一定是好事，因為優先議程的執行速度和強度可能超過巴西現實所能承受的程度和強度。魯拉可能只顧及短期的經濟成長而揠苗助長，認為2026年以後就不關他的事了。

政治經濟學家彭奇斯（Bárbara Maia Pontes）則認為，匆忙不一定是壞事。

彭奇斯說，魯拉一路走來，尤其是曾經入獄，這一切都影響他的行事，但不等於他只會做出短視近利的決定，因為他會希望讓自己在人生巔峰漂亮地退場。

此外，在政治力量重組的背景下，魯拉也會因政黨利益留下繼任者，所以彭奇斯不認為魯拉會做僅僅考慮一個任期的事。

巴雷多和彭奇斯對一點有共識：由於2022年總統候選人（包括魯拉在內）都沒有提出太多具體的政見，就算魯拉現在人氣旺，如果新政府只是急功近利而沒有高瞻遠矚，為刺激經濟不計後果，以至於做出災難性的決策，難保不會失去民心。

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