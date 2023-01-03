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侯友宜、郭台銘傳結盟拚大位！關鍵內容曝光　正副怎麼搭都談了

國民黨內力挺侯友宜參選總統的聲浪逐漸崛起。

▲國民黨內力挺侯友宜參選總統的聲浪逐漸崛起。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，鴻海創辦人郭台銘力挺新北市長侯友宜參選總統，幾乎已成定局，侯、郭2人將聯手拚2024總統大選，更非空穴來風。知情人士告訴本刊，侯、郭在9合1選舉前曾密切接觸，至少私下見面深談過3次。席間話題更直接切入總統大選的深水區，且明確觸及正、副總統「搭擋」的問題，但最後雙方並未談成搭擋一事，侯、郭都是堅定的中華民國派，以及「你選，我就不選」。

日前郭台銘為BNT疫苗採購槓上蔡政府，郭的辦公室新聞聯絡人也悄悄換上出身國民黨體系、從事政治行銷工作的何龢擔任，被解讀是郭參選總統的起手式。但近郭人士表示，此舉無關總統選舉，郭之所以會對疫苗採購發表看法，主因是當時在採購過程中，受盡民進黨政府刁難，這讓他隱忍許久，「現在民進黨落敗了，他也受夠了，決定出來揭露（採購）過程。」

該人士也提到，包括中廣董事長趙少康等不少黨內人士，確實都挺郭出來參選，讓郭內心一度產生「波動」，但郭參選總統的機率依舊極低，頂多從一開始的完全不可能，上升到3％左右，原因是郭歷經上屆國民黨總統初選，對親自參與政治的意願已大幅降低，加上家人及鴻海老臣均持反對意見，讓他對參與此次的總統大選幾乎心如止水。

「但這也不能完全說郭董沒有政治企圖心，以商場的思維來說，真正的投入參與和在幕後支持，前者未必獲利較高。」近郭人士意有所指地說。

本刊掌握，侯郭結盟拚2024總統大位已成2人共識。（翻攝林國春臉書）

▲本刊掌握，侯郭結盟拚2024總統大位已成2人共識。

一名曾參與郭上次總統初選的人士提到，以郭董的行事風格及霸氣個性，確實未必適合站在第一線，當年藍營刮起「韓流」，初選後期郭的選戰節奏幾乎亂序，就可明顯看出郭團隊缺乏政治經驗，若以此面對大選，恐會面臨更多難解的危機，因此，郭不如改投資勝選機率大者，當幕後的造王者（King maker），「這更沒有輸贏的問題。」

至於近期和郭多次私下會面的侯友宜，參選總統已如箭在弦上。知情人士也告訴本刊，選後侯陣營低調地招兵買馬，組建團隊替侯規劃組織戰，市府方面也考慮在研考會增添人力，為陸戰及空戰積極布局。

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