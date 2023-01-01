年輕女性「產檢少凍卵多」！年減1萬名新生兒　元旦寶寶人數也下滑

▲輔大醫院元旦寶寶。（圖／輔大醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

2023年第一天，元旦寶寶來報到！康寧醫院今（1）日上午有1名寶寶出生，院長尹長生表示，今年出生人數比去年減少2/3，加上年輕女性到診間多為詢問凍卵，以去年產檢人數來看，今年出生率也不會太好。

尹長生受訪時表示，近8年來每年都減少1萬名寶寶，雖然111年統計尚未出爐，但去年12月生產人數應該難以超過1萬2千人，因此去年總出生人數應該僅有13萬8千人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尹長生提到，近年元旦寶寶越來越少，去年康寧醫院接生3名，今年只剩下1名，且不婚不生或晚婚晚生已成風氣，許多20多歲的年輕女性到診間不為看病，而是要驗血看卵泡功能，若發現卵子不足，就考慮及早存卵。

雖然凍卵雖然可保留生育希望，但並不保證一定能順利受孕。尹長生提醒年輕女性就算凍卵，仍須每半年檢查是否有多囊性卵巢、巧克力囊腫或內膜異位，以免影響日後胚胎著床。

為了提高生育率，行政院自110年7月1日起實施擴大試管嬰兒補助方案，減輕不孕夫妻經濟負擔，截至去年12月14日止，已有5萬6245件通過申請，3萬9196件完成療程並通過補助費用審查，累計補助金額達28億981萬餘元。受補助夫妻中共有5838對，已順利產下6545名嬰兒，滿足不孕夫妻期待。

「如果少了生育補助的話，新生兒減少人數恐更多。」尹長生表示，去年大概有2、3千人使用試管嬰兒補助，但總體生率還是難以提升，主因還是理想男伴不好找、房價太貴、建蔽率太高等，呼籲政府應著手改善生存問題，提高年輕人生育意願。

截至今日下午4時30分，雙北各醫院都陸續有元旦寶寶誕生。台北長庚上午有2位，均剖腹產，一男一女，無產婦待產中；臺安醫院也有3名產婦待產中，年紀都在30歲以上。

不過，仍有醫院接生了數名元旦寶寶。國泰醫院（含總院、汐止國泰、新竹國泰）目前生了11名元旦寶寶，5男6女，為6個自然產，5個剖腹產，目前還有9名待產；輔大醫院也有3位元旦寶貝出生，分別為2女1男（2女自然產，1男剖腹產），另外5位準媽媽已有產兆待產中，相比去年2名呈翻倍成長。