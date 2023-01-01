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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文元旦談話未提中華民國　葉元之曝5點觀察：聽到出戲

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文1日上午發表2023新年談話，但國民黨新北市議員葉元之分享5點觀察，其中還控蔡英文未提中華民國，且看讀稿機看的太明顯，「害我聽著聽著出戲了」。

蔡英文今除了公布減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等4大目標針對民眾高度關注的「還稅於民」及普發現金議題，她明確指出，「在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。」

葉元之指出，中華民國112年元旦，但蔡英文整篇談話沒有一次提到中華民國；且蔡英文看讀稿機看的太明顯，好幾次念都念不順，讓人聽著聽著就出戲。

第三，葉元之發現，蔡英文通篇談話不像之前一樣一直吹捧自己，可見有發現現在民怨沸騰，再吹捧只會適得其反；第
四，蔡英文說，「中國疫情升溫，只要有需要，願意提供必要的協助。」那請問，之前國民黨主席朱立倫說應該對大陸提供幫忙時，「民進黨在靠夭什麼？抹紅什麼？之前罵過朱立倫的民進黨政客們，要不要出來罵蔡英文？」

最後，葉元之說，超收的稅要拿去補貼台電，所以無法還税於民。但是台電主要虧損都來自於錯誤的能源政策，若不是捨棄核能、發包比別國昂貴的風力發電設備，台電會虧損那麼多嗎？

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