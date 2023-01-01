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國道連塞13小時！元旦連假「車禍增3倍」　最大宗事故肇因出爐

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲連假期間國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假期間國道車多壅塞，交通部統計，元旦連假國道每日平均肇事件數較全年平均約高出3成左右，事故肇因多為未保持安全距離。高公局也提醒，今日國道車多「地雷路段」共14條，其中國5雙向均塞，南北向車程分別為平日5倍、7倍，壅塞時間則分別為9小時13小時。

高速公路局統計近3年元旦連假國道每日平均肇事件數分別為108年126件、110年119件(109年僅放假1天)及111年130件，較全年平均每日肇事件數約90件高出3成左右。

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高公局指出，經檢討連假期間之事故肇因，多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。用路人如感覺疲勞或精神不佳，可就近下交流道或至服務區暫時休息後再出發，切勿疲勞駕駛，並應注意車前狀態及保持行車安全間距。

高公局提醒，元旦跨年活動結束或為觀看日出，切勿疲勞駕駛，並應隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，且勿任意變換車道，避免發生事故影響行車安全與秩序。

考量具有駕駛輔助系統之車輛逐漸成長，請駕駛人若開啟駕駛輔助系統，雙手仍應握住方向盤並全程注意車前狀況，隨時保持警覺，必要時迅速介入操控車輛。

▲元旦連假國道壅塞路段、時段。（圖／高公局）

▲元旦連假國道壅塞路段、時段。（圖／高公局）

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