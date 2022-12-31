要13歲小女友幫尻！神秘D槽還藏「536張」露胸照　他被抓包GG了

▲南投少女遭男友偷拍露胸照，媽媽抓包氣炸報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／南投報導

男子阿吉（化名）透過網路交友認識年僅13歲的少女，兩人進而交往，但阿吉忍不住色慾，不但要求少女幫他打手槍，並自拍裸照給他觀賞之外，阿吉甚至趁著兩人視訊裸聊時，偷偷截圖少女露胸畫面。直到少女母親發現後提告，警方更在阿吉電腦中發現多達536張的猥褻照，全案經法院審理，阿吉被依法判刑2年。

根據判決，阿吉透過網路認識少女，並自2019年開始交往，而兩人交往一年的時間，他明知少女未滿14歲，卻仍色慾薰心，在某大賣場地下通道要求少女幫他打手槍，藉此猥褻得逞。而食髓知味的他，之後的每一次見面都會要求少女照做，累計猥褻得逞次數共4次。

此外，阿吉在兩人見面時，還會用手機拍下少女露胸的畫面，回家時也會要求少女自拍裸照傳給他看，甚至在兩人視訊時，也要求少女露胸、私密處等，他再偷偷截圖留下不雅照。

直到2020年8月14日，阿吉騎機車載少女出遊，卻在途中發生車禍，少女母親因此察覺有異，詢問少女後才得知此事，氣得立即報警。

警方獲報後，立刻持搜索票前往阿吉住家搜索，沒想到竟在阿吉電腦中發現多達536張少女的不雅照片，警方立即查扣阿吉的手機、電腦等並依法將他送辦。不過，在檢方偵訊時，阿吉雖坦承犯行，但強調自己並未脅迫少女，所有行為都是兩情相悅。

阿吉事後被檢方依法起訴，而法官審理後認為，他明知道少女年紀正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力都還沒成熟，竟為了滿足一己私慾而做出猥褻行為，還拍下猥褻照片，恐對少女有不良影響，因此依對於未滿十四歲之女子為猥褻行為罪、引誘及以他法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號等罪，合併判處2年徒刑。全案可上訴。