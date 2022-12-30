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《蒂蒂日記》作家華嚴病逝　享耆壽100歲

▲▼知名女作家華嚴本名嚴停雲。（圖／取自聖約翰科技大學官網）

▲知名女作家華嚴病逝。（圖／取自聖約翰科技大學官網）

記者林育綾／台北報導

知名作家華嚴在12月10日病逝於台北振興醫院，享耆壽100歲。華嚴生前創作生涯長達45年，多部小說像是《蒂蒂日記》被改編成電影，也有作品被改編成電視劇，擅長描寫人的七情六慾及生老病死，甚至自創長篇對話體小說，才華洋溢。而她也曾被李敖讚為「風華絕代」的女作家。

▲▼作家李敖曾稱華嚴「風華絕代」，畫家席德進1966年為華嚴畫的像。（圖／台灣好基金會提供）

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▲作家李敖曾稱讚華嚴「風華絕代」，畫家席德進1966年為華嚴畫肖像。（圖／台灣好基金會提供）

華嚴本名嚴停雲，民國11年出生於福建，在上海聖約翰大學中文系畢業後，赴台灣探親而居留在此。她與丈夫葉明勳在民國38年結婚，婚後成為家庭主婦，一連生了4個小孩，後來才開始寫作。

華嚴以姑姑的名字作為筆名，第一本作品《智慧的燈》花費3年時間創作，在民國50年正式出版就讓她一舉成名，當時在報紙上連載了120天，作家生涯就此展開。

後來日記體小說《蒂蒂日記》也被拍成電影，還讓主演的角色恬妞因此獲得1978年金馬獎最佳女主角獎，歸亞蕾獲得最佳女配角獎、電影也獲得優等劇情片。她在那之後又自創「全對話形式」長篇小說，成為個人特殊風格。

華嚴也在1993年獲得「中國文藝協會」頒發的「中國文藝獎章」榮譽獎章小說創作獎。李敖曾經以「風華絕代的女作家」來形容華嚴，台灣藝術家席德進生前也曾為她畫下肖像，展露其風華絕代氣質。

國立中央大學碩士生林宛庭曾經在碩士論文中評論華嚴的小說，「宛若清溪，潺湲流向人的心靈深處，不以波濤翻滾惱人心神。其小說中非圓滿人生的佈局，使得華嚴能藉著高低起伏的情節中，透露出智慧的心語，不但強化了她的說理性，也為苦海中的男女指點了明路。」

華嚴的女兒葉文心在12月28日寫文悼念母親，提及當日距離母親出生的民國11年、農曆壬戍年2月26日，足足百年有餘。「你生在福州郎官巷的老家，今天我們葬你在你婚後定居的台北。你的兒女、媳婦、女婿以及孫兒一共十個人，我們聚在你的靈前，向你作最後的道別。」

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關鍵字：

華嚴

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