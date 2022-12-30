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「軟爛韓男」超凶殘！怒殺小黃司機盜刷信用卡　自曝殺害嬤級前女友

▲▼南韓31歲男子李岐英先後殺害50多歲前女友、60歲計程車司機。（圖／南韓京畿北部警察廳）

▲南韓31歲男子李岐英先後殺害50多歲前女友、60歲計程車司機。（圖／南韓京畿北部警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道坡州市一名男子本月20日酒醉後與60歲計程車司機發生擦撞，他將對方誘導至住處調解和解金，豈料過程中兩人無法達成共識，於是他在盛怒之下持鈍器將對方殺害，並將屍體藏在住處衣櫥內，還盜刷對方信用卡。整起案件東窗事發後，他又向警方自首，表示4個月前曾殺害50多歲前女友。

為此，南韓警方昨（29）日決定向社會大眾公開兇嫌身份，為31歲的李岐英（이기영，音譯）。

根據《韓聯社》報導，京畿一山東部警察署今（30）日表示，從金融機構調閱的死者、被害司機A某的信用卡使用記錄後，發現李岐英將A某殺害後盜刷信用卡，不僅購買要價600萬韓元（約新台幣14.6萬元）的情侶對戒，還在高級飯店、酒館出現消費紀錄。

李岐英照著死者A某持有的筆記本，成功解鎖A某手機的圖形密碼鎖，之後竟然以A某的名義成功辦理數千萬韓元的貸款，加上信用卡的盜刷金額，總共竊取5400萬韓元（近新台幣131.8萬元），接著他還冒稱A某的名義透過手機向A某的家屬傳送訊息，「爸爸很忙」、「電池快沒電了」。

幸好A某機警的兒子發現，對方傳送的訊息和父親平時使用的語言習慣不同，因此於25日凌晨3時25分向警方報案；當天中午，李岐英的現任女友則同時向警方報案，表示在男友住處衣櫥內，發現身份不詳的屍體。

▲▼南韓計程車,韓國計程車。（示意圖／CFP）

▲南韓一名60歲的計程車司機慘遭殺害，被兇嫌藏屍在住處衣櫥。（示意圖／CFP）

李岐英接受調查時向警方坦承，20日晚間11時他在京畿道高陽市酒後開車，過程中與60歲計程車司機A某發生擦撞，他懼怕酒駕受罰，因此以巨額修車費、賠償金為條件，要求A某別報警，兩人返回京畿道坡州市的住處協商，但過程中兩人無法達成共識，於是他決定以暴力的方式「封口」，正當A某打算撥打112報警，他搶回A某的手機，並用鈍器將A某殺害。

事後，李岐英在調查過程中向警方自爆，今年8月8日曾在女方住處（即坡州公寓）以鈍器狠心殺害50多歲的前任同居女友，並棄屍於坡州市的恭陵川（漢江支流）。目前警方已展開地毯式搜索。

根據韓媒《MBN》報導，李岐英所殺害的50多歲前任同居女友、以及現任同居女友，兩人的職業恰巧都是KTV陪酒小姐。警方研判，李岐英看上女方優渥的經濟能力與高度的金錢流動，因此才決定與對方交往、甚至同居。

另外，韓媒《News1》則在獨家報導中指出，李岐英20日晚間其實是和現任女友、女友的父母聚餐喝酒，聚餐結束後女友本來提議呼叫代理駕駛，但李岐英仍執意酒後開車，兩人之間發生爭執，最後李岐英在路途上與計程車司機A某發生擦撞。

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