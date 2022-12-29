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全聯贈新車「阿全號」助孩童！小時達也成鄉民「遠距送物資」平台

▲▼「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」與「屏東躍愛全人關懷協會」合作，照顧偏鄉孩童。（圖／全聯提供）

▲全聯佩樺圓夢社會福利基金會捐贈「阿全號」給屏東躍愛全人關懷協會，照顧偏鄉孩童。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯送愛到屏東，今年全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手屏東躍愛全人關懷協會，發起「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，陪孩子度過溫馨耶誕節；當日得知協會二手交通需汰舊換新，也便捐助全新價值80萬的車輛「阿全號」給躍愛協會，希望透過阿全號幫助更多對象。

偏鄉學童時常面臨家庭失能的情況，因單親、隔代教養、父母於外地工作等因素，父母時常無法給予孩子足夠的陪伴與關心，許多孩子放學後寧願在外頭遊蕩，也不想回到空蕩蕩的家中。為提供孩子放學後安全的去處，屏東躍愛協會長期推動課後照顧計畫，孩子在協會中不僅能完成學校課業，藉由協會提供的多元課程，也能幫助孩童有機會學習不同的才藝，進而培養自信心。

而對許多弱勢孩子而言，「耶誕禮物」彷彿遙不可及的願望與夢想，而這次的耶誕禮物募集活動，先請孩子們事先寫下心願禮物，並廣邀社會大眾認領孩子的願望，在活動當天把愛的禮物送到孩子們手中；另還有福利熊到派對現場，孩子們驚訝又興奮的心情表露無遺，度過一個驚喜又有意義的節日。

▲▼「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」與「屏東躍愛全人關懷協會」合作，照顧偏鄉孩童。（圖／全聯提供）

▲「2022福利熊耶誕派對」耶誕禮物募集活動，當天把愛的禮物送到孩子們手中，吉祥物福利熊也親自到場與孩子們同樂。（圖／全聯提供）

全聯佩樺基金會與屏東躍愛協會自2019年起合作，在得知協會的二手交通接送車車齡已逾16年，堪用性與安全性已大幅降低，急需汰舊換新後，全聯佩樺便捐助全新價值80萬的車輛「阿全號」，不僅幫助協會在車輛的使用上安全無虞，也讓協會在交通接駁、社區關懷、送餐的服務更加便捷，期待透過阿全號，把愛與溫暖傳遞給更多需要幫助的對象。

全聯佩樺基金會11年來致力於推動各項弱勢兒少福利服務，長期與社福機構合作「全聯幸福手推車計畫」，透過贊助營養餐點及師資鐘點費用，幫助學童放學後在課輔班度過的時光不用挨餓，能健康成長、多元學習、自我探索。

▲▼「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」與「屏東躍愛全人關懷協會」合作，照顧偏鄉孩童。（圖／全聯提供）

▲當天更安排「流體熊DIY」的體驗課程，讓孩童發揮創意創作屬於自己的流體熊作品。（圖／全聯提供）

如今「全聯小時達」也加入送愛到偏鄉，攜手萬海慈善基金會合作，明年1月起推動「傳荇基金 幸福宅急便」計劃，由基金會按月提供定額「購物金」給經濟弱勢家庭，預計至少約1500戶受惠。小時達還加碼提供每月2張100元抵用折價券，期望幫助偏鄉或行動不便的弱勢族群，在家也可以買到生活所需的商品。

全聯小時達自2021年上線以來，除了滿足一般消費者不方便出門時採買之外，也是善心人士傳遞愛心的管道。曾有板橋好心人透過小時達，訂購各式物資，直接外送至在地公益團體；另外也有員林當地知名的愛心水果攤，平時就是當地民眾集結物資後分送給弱勢家庭的愛心平台，因此有消費者透過小時達訂購大量物資贈給水果攤，幫助弱勢家庭。

小時達以這次與萬海慈善基金會合作為契機，未來也將會更積極參與公益，持續關注弱勢與消費者的新需求，創造更便利的購物體驗，也成為傳遞愛心的小幫手。

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