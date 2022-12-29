　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義魚塭工寮藏改槍工廠　警攻堅逮2通緝犯...粉塵氣爆虛驚一場

記者林悅／台南報導

南警全面威力掃蕩實施清源，追蹤跟監至嘉義魚塭工寮可疑處所，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具1批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯，期間還發生粉塵氣爆，幸好無人傷亡，虛驚一場，全案持續擴大掃蕩追緝。

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具１批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因警政署頒布全面實施威力掃蕩，台南警方因應治安需求亦全面積極清源，並針對沿海魚塭之可疑犯罪分子實施清查，在永康分局專案小組積極追查偵辦下，發現因槍砲通緝犯之41歲戴姓嫌犯疑似躲藏於魚塭工寮，並涉及改造槍、彈牟利。

歷經蒐證調查，見時機成熟，專案小組率霹靂攻堅小組前往嘉義縣東石鄉一處魚塭工寮執行搜索攻堅，一舉逮獲戴姓槍砲通緝犯（雲林地檢通緝）與林姓妨害自由通緝犯（23歲，台中地檢通緝）等2人到案，並起獲仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、槍管半成品４支、槍枝零組件1批（已灌通槍管28支、空子彈300顆）、火藥1罐、彈頭1批、彈匣零件1批、火藥、桌上型車床1台、鑽頭1批等工具及毒品約650公克愷他命等證物。

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具１批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案人員過濾清查時發現，沿海魚塭一帶易有人犯藏匿，戴嫌不但隱藏槍砲通緝身份，表面從事養蚵行業，實際卻涉嫌將改造槍彈工廠藏匿於偏僻魚塭工寮，以規避警方查緝，除改造槍枝牟利外，戴嫌連同改造槍枝所用子彈一併製造販賣，危害社會甚鉅，加上疑有其他人犯躲藏，警方蒐證掌握戴嫌行蹤以及相關犯罪事證後，立即報請嘉義地院核發搜索票，於28日由專案小組率霹靂攻堅小組持搜索票，至戴嫌藏匿魚塭工寮實施攻堅，破獲該改造工廠與毒品等案件。

攻堅過程中意外發生氣爆事件，疑似因火藥粉塵與瓦斯爐所引發，偵處案件的員警現場也受到驚嚇，而據報趕赴現場之消防人員見此大陣仗警力，原誤會係發生警匪衝突事件，所幸爆炸當時屋內已無相關人員，無人傷亡，虛警一場。

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具１批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局局長方仰寧表示，過去台南沿海地區發生開槍事件，已全面動員清源積極佈線追查相關可疑藏匿地區與對象，嚴防有藏匿或犯罪情事，所幸破獲該起製造改造槍枝工廠，以減低對地區安全的危害，並呼籲民眾多協助注意周遭可疑人事物，隨時向警方通報，以淨化地區治安與安全。

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具１批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民亦表示，擁槍自重是警方掃蕩犯罪列為最重要的目標，且現行法令不論制式或改造槍枝，處罰都相當嚴重（未經許可，製造、販賣、運輸制式或非制式槍砲者，可處7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬以下罰金；持有制式或非制式槍砲者，可處5年以上有期徒刑，併科新台幣1000萬以下罰金），也呼籲民眾勿以身試法，檢肅非法槍彈是治安維護重點工作，永康警將會強化查緝力道，持續佈線查緝，遏阻不法，以維護社會治安。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
剛進宋逸民教會　她遇2件事嚇到退出：很邪門！
人妻偷吃助理教練！　傳訊：想用妹妹含住你
LIVE／普拿疼賣1500「藥師」道歉了　網友敲碗！議員Mo
快訊／美宣布對台55.41億元軍售！　拜登任內第八度
好市多1神物「比黑五還便宜」　內行驚見這符號：快買
櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地
快訊／唐綺陽公布2023年運勢！　6星座旺到發紫
月經App記愛愛次數！被抓包出軌　已婚女星反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

快訊／繩索凸槌！洗窗工人「卡11F外牆」高掛半空　民眾驚恐報警

淡水路上突現大輪胎！賓士男輾過險出事　小巴駕駛恐賠慘

非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

車手吞10萬遭「貼照懸賞」嚇到自首　凶狠竹聯天蠍堂主被起訴

人妻偷吃籃球助理教練！傳訊：想用妹妹含住你　夫心碎提告求償

婦堅持匯170萬給警示帳戶　警苦勸不成出奇招：大姐算我求你啦！

偷車賊落網辯吃安眠藥「恍神不記得了」　推車畫面曝光

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案　更四審再判刑4年半

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

快訊／繩索凸槌！洗窗工人「卡11F外牆」高掛半空　民眾驚恐報警

淡水路上突現大輪胎！賓士男輾過險出事　小巴駕駛恐賠慘

非法基金海撈3.7億...林百里妻被騙5千萬　黑心名媛坑40人下場曝

車手吞10萬遭「貼照懸賞」嚇到自首　凶狠竹聯天蠍堂主被起訴

人妻偷吃籃球助理教練！傳訊：想用妹妹含住你　夫心碎提告求償

婦堅持匯170萬給警示帳戶　警苦勸不成出奇招：大姐算我求你啦！

偷車賊落網辯吃安眠藥「恍神不記得了」　推車畫面曝光

金管會金檢局首任局長李進誠股市禿鷹案　更四審再判刑4年半

未邀新科六都首長列席院會　行政院：未來視議題邀請出席

多圖／總統府「兔年」春聯、紅包袋搶先看！　領取方式看這裡

跨年應援！7-11「2台行動購物車」開進信義區　門市備貨量超過5倍

撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

熊大兔兔「兔年大吉禮盒」超萌！超市量販春節伴手禮亮點一次看

麥當勞、春陽茶事買1送1！　「8大速食+5家手搖」跨年優惠快收下

藝術大師黃永玉繪製兔年郵票！　畫面曝光被狂嘲「怎麼透露妖氣」

黑衣男翻牆入宅行竊...偷50副耳環　失主氣炸：到底有幾個女朋友

防止金融業大股東干政　金管會擬修法、明訂法規！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲…發文驚洩：一個人養兒很辛苦

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

輔大副教授涉約會性侵　解聘興訴敗訴

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

台中母子遭公車輾斃！來台30年醫嘆氣

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

快訊／苗栗台13線火燒車！駕駛急救中

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

被喪家按喇叭超不爽　葬儀社撂人追殺2人傷

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

週刊爆她夜會保時捷男　雞排妹提告求償吞敗

台中公車撞死母女！粉專爆料「是違規慣犯」

即／台版柬埔寨施虐畫面曝　2男1女慘死

更多熱門

相關新聞

智慧路邊停車格歸仁區擴大啟用

智慧路邊停車格歸仁區擴大啟用

台南市歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區周邊位處重要轉乘及旅次交通節點，因通勤旅遊及商業活動等需求，周邊停車格位時常一位難求，交通局實施汽車停車收費後，並將「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

持刀電梯搶劫夜歸女　枋寮警佯裝顧客超商秒逮人　

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

紅燈右轉慘了！他被揪出無照酒駕

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

關鍵字：

南警魚塭工寮槍彈工廠通緝犯台南影音

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面