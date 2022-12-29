嘉義魚塭工寮藏改槍工廠　警攻堅逮2通緝犯...粉塵氣爆虛驚一場

記者林悅／台南報導

南警全面威力掃蕩實施清源，追蹤跟監至嘉義魚塭工寮可疑處所，一舉破獲槍枝改造工廠，查扣仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、大量槍枝零組件、改造工具1批以及650公克愷他命等證物，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯，期間還發生粉塵氣爆，幸好無人傷亡，虛驚一場，全案持續擴大掃蕩追緝。

▲台南市警方前往嘉義魚塭工寮，一舉破獲槍枝改造工廠，並逮獲槍砲通緝與妨害自由2名通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因警政署頒布全面實施威力掃蕩，台南警方因應治安需求亦全面積極清源，並針對沿海魚塭之可疑犯罪分子實施清查，在永康分局專案小組積極追查偵辦下，發現因槍砲通緝犯之41歲戴姓嫌犯疑似躲藏於魚塭工寮，並涉及改造槍、彈牟利。

歷經蒐證調查，見時機成熟，專案小組率霹靂攻堅小組前往嘉義縣東石鄉一處魚塭工寮執行搜索攻堅，一舉逮獲戴姓槍砲通緝犯（雲林地檢通緝）與林姓妨害自由通緝犯（23歲，台中地檢通緝）等2人到案，並起獲仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、槍管半成品４支、槍枝零組件1批（已灌通槍管28支、空子彈300顆）、火藥1罐、彈頭1批、彈匣零件1批、火藥、桌上型車床1台、鑽頭1批等工具及毒品約650公克愷他命等證物。

專案人員過濾清查時發現，沿海魚塭一帶易有人犯藏匿，戴嫌不但隱藏槍砲通緝身份，表面從事養蚵行業，實際卻涉嫌將改造槍彈工廠藏匿於偏僻魚塭工寮，以規避警方查緝，除改造槍枝牟利外，戴嫌連同改造槍枝所用子彈一併製造販賣，危害社會甚鉅，加上疑有其他人犯躲藏，警方蒐證掌握戴嫌行蹤以及相關犯罪事證後，立即報請嘉義地院核發搜索票，於28日由專案小組率霹靂攻堅小組持搜索票，至戴嫌藏匿魚塭工寮實施攻堅，破獲該改造工廠與毒品等案件。

攻堅過程中意外發生氣爆事件，疑似因火藥粉塵與瓦斯爐所引發，偵處案件的員警現場也受到驚嚇，而據報趕赴現場之消防人員見此大陣仗警力，原誤會係發生警匪衝突事件，所幸爆炸當時屋內已無相關人員，無人傷亡，虛警一場。

台南市警察局局長方仰寧表示，過去台南沿海地區發生開槍事件，已全面動員清源積極佈線追查相關可疑藏匿地區與對象，嚴防有藏匿或犯罪情事，所幸破獲該起製造改造槍枝工廠，以減低對地區安全的危害，並呼籲民眾多協助注意周遭可疑人事物，隨時向警方通報，以淨化地區治安與安全。

永康分局長甘炎民亦表示，擁槍自重是警方掃蕩犯罪列為最重要的目標，且現行法令不論制式或改造槍枝，處罰都相當嚴重（未經許可，製造、販賣、運輸制式或非制式槍砲者，可處7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬以下罰金；持有制式或非制式槍砲者，可處5年以上有期徒刑，併科新台幣1000萬以下罰金），也呼籲民眾勿以身試法，檢肅非法槍彈是治安維護重點工作，永康警將會強化查緝力道，持續佈線查緝，遏阻不法，以維護社會治安。