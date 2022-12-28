普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉：反正我要退休了

▲普拿疼一盒喊1500元「是真的」。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

民眾瘋搶普拿疼，現傳出有藥師喊價1盒1500元，藥師公會中午才澄清絕無此事，不到6小時卻大翻盤。藥師公會發言人王明媛表示，在拿到相關事證詢問該名藥師，對方才坦言確實有哄抬價格，但拒絕為上午的謊言道歉，更直接嗆「了不起我不做了，反正我要退休了」。藥師公會對此不會輕放，除了會向相關單位檢舉，也會移交檢調調查。

媒體報導有民眾要買普拿疼，但跑了5間藥局都買不到，後才知道藥品都被台商包走，需要一盒1500元才能買。對此，食藥署今（28）日回應，據食藥署透過藥師公會了解，本案係因誤會而產生，並非事實，藥師公會也表示，此事基本上是表達與認知的誤會，被錯誤解讀語意的藥師也覺得很冤枉，認為自己被過度解讀，「怎麼民眾與聽者落差會差這麼大」。

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藥師公會發言人王明媛中午受訪時提到，藥師公會在事發後有請督導針對新聞當事人進行詢問，該藥師表示，的確有台商想拿600盒，還說價錢高一點也沒關係，但他聽僅回應，「不要說600盒，你要6盒我也生不出來給你，就算你喊到一盒1500元，我也沒有貨。」對於遭誤解感到十分冤枉。

不過，在媒體釋出錄音檔後，藥師公會再請督導進一步詢問，該藥師才坦言早上說謊。王明媛表示，他確實有和民眾說，「好啊，你拿1500來，我就撥一盒給你。」不過，該名藥師也和督導強調，1500元是話術，也拒絕為此舉道歉，也不怕影響到全國藥師的形象。

「這是很糟糕的行為，不僅說謊，還哄抬價格，也沒有遵守藥師倫理，連基本的道德都沒有，還拒絕道歉，我們能幫他講什麼呢？」王明媛無奈表示，雖然是第一次遇到這樣的情形，但藥師公會對此事「不會輕放」，也會與相關單位進行檢舉，並移交檢調調查。

該名藥師哄抬價格若經查證屬實，可能違反公平交易法，最高可裁罰5千萬元，另涉及違反傳染病防治法。藥師公會也會就單一藥局是否能叫到600盒普拿疼進行調查，也會就流向持續追蹤。

為了防止民眾搶購退燒藥，藥師公會也自主祭出限購措施，民眾單次限量購買80顆，但現傳出有藥局普拿疼一盒炒到1500元。對此，藥師公會澄清「絕無此事」。衛福部長薛瑞元也表示，哄抬價格的定義是藥局把定價拉高，但經食藥署了解是買方想出更多的錢買藥，若涉及哄抬價格事實，會請衛生局調查。