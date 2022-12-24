黃光芹爆料「復必泰改標」BNT卡6週　指揮中心澄清非事實

▲去年首批BNT到貨時，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

記者嚴云岑／台北報導

BNT疫苗爭議延燒，資深媒體人黃光芹昨起在臉書以「攤開疫苗採購的老帳本」爆料採購始末。指揮中心今（24）日晚間澄清，貼文所提我國取得BNT疫苗未直接與原廠洽購、堅持標籤名稱造成進貨延宕、收取原本供應他國的200萬劑疫苗及要求撤下首批到貨的復必泰布條等節，均屬不實訊息，盼各界評論時本於事實，勿誤導民眾或扭曲事實，傷害國家整體防疫人員。

黃光芹在臉書提到，蔡英文總統對民間採購疫苗開了綠燈之後，由總統、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄和衛福部長陳時中組成「4人小組」，在4方合約簽訂後，政府為了更改「復必泰」標籤，先使交貨延宕6周，但在1500萬劑疫苗交貨前10天，4人小組卻決定接收上海復星拋出的近200萬劑「復必泰」疫苗。疫苗抵台後，是靠華航2名地勤潛入貨艙將布條掀掉，才沒讓字樣曝光。

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黃光芹提到，郭台銘在採購疫苗過程中經常受到「政治因素」干擾，一直想甩掉上海復星建立直通管道，並在去年12月17日即將直通管道與口頭承諾讓利，移交給陳時中，「未料卻被棄之如蔽屣，直到來年民怨再起，急需採購BNT兒童疫苗或次世代疫苗時，即使郭又主動跳進來幫忙，但已無力回天，他也就不管了。」

對於黃光芹爆料，指揮中心澄清，民間採購BNT疫苗所簽署的採購合約，係由民間三單位委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司(香港復星)購買，並由BNT原廠出具確認書。政府並未參與採購合約簽署，而是與民間三單位簽訂捐贈合約。

政府也僅對民間捐贈疫苗提出須符合「原廠製造、原廠標籤、直送臺灣」三原則，倘有供應如歐洲等其他國家且可盡早配送的疫苗亦可接受，該媒體人指稱政府堅持標籤形式造成交貨延宕6週，並非事實。

後來當民間單位告知政府，有一批復星公司代理的BNT原廠疫苗本要銷往他處，其外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖與原合約所定的標示不同，但政府當然以國人健康為最優先考量，同意民間捐贈單位這批可以提早到來的疫苗，只要確保疫苗品質安全無虞，仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，當可在標示方式上給予彈性，此節指揮中心亦於去年8月25日新聞稿說明。

關於首批BNT疫苗抵臺布條拆除1事，捐贈方包括台積電與永齡基金會等，均已於去年9月對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣，事先並未告知，因此要求抵臺移除。」

至於BNT公司與復星實業公司之代理合約關係，指揮中心自2020年下半年起即與BNT公司直接聯繫洽購疫苗，但最終我方完成簽署後，因外力因素介入干預致該公司放棄簽署，而政府已多次與BNT公司聯繫直接採購疫苗事宜，但皆獲回應其與復星實業為合作夥伴，無法在採購合約排除其參與。因此，政府自去年第4季起，即著手洽購今(2022)年BNT疫苗供應事宜，完成766萬劑BNT疫苗的採購合約簽署，供應民眾接種使用。上開媒體人稱：「民進黨政府對上海復星才是情有獨鍾！」云云，流於主觀恣意評論，無視上述客觀事實，混淆視聽，令人遺憾。

相關訊息均已一再澄清，指揮中心盼各界評論時本於事實，勿誤導民眾或扭曲事實，傷害國家整體防疫人員。