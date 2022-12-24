馬祖噁上士騙嫩女兵「躲空拍機」！草叢內性侵　她還被叮滿身包

▲上士砲長要女兵到偏僻處打掃，卻色心大起強拖她至廢棄庫房性侵，而他剩半年即可退休，因此醜事慘遭拔除軍職。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／連江報導

一名投身軍旅21年的馬祖混砲連上士砲長，在輪值擔任值星官時，指示一名女士兵到營區偏僻道路打掃，再表示該區會有空拍機行經、要她進入草叢躲避，沒想到卻獸性大發、將她拖進廢棄庫房性侵得逞，女兵哭著回到營區，排長見她身上有泥土、還被叮得全身包，驚覺有異獲悉上情。法院審理後依強制性交罪，處狼上士有期徒刑2年，因後來賠償女兵獲得調解，緩刑5年。

判決指出，該男原在連江縣某部隊擔任部隊混砲連上士砲長，2021年9月3日上午，他擔任假日值星官時，指派一名女士兵到營區觀景台附近、人煙稀少的道路打掃，並說該區會有空拍機出沒，軍人應該要閃躲以免被發現，要女兵到草叢內躲藏。

上士見四下無人，竟將女兵強拉至廢棄庫房內，突然強行舔親，並全身上下胡亂揉捏，不顧女兵拒絕「我覺得這樣不好、不要」性侵得逞。

遭凌辱的女兵返回部隊時，剛好遇到排長，她緊急攔下並表示有事報告，排長見女兵衣物有雜草、泥屑，手臂還有大量蚊蟲叮咬紅腫的痕跡，察覺狀況不對，女兵才崩潰大哭陳述遭受惡行。

上士接受調查時，對犯行直接坦承，遭到國防部發函撤職，他向法官表示原本剩下半年即可退伍，事後相當懊悔，並向女兵道歉，寫下悔過書，在積極調解下與女兵成立賠償，女兵同意給予緩刑的機會，也未再推免卸責。

法院審結，認為他身為上士砲長、於部隊管理首重紀律及擔任留守值星官，本應恪盡職責，卻對資淺的女士兵以權勢欺辱，使女兵隱忍屈從，達到強制性交，審酌其具體展現歉意與彌補作為，也已遭撤職失去軍人身分，依假借職務上之權力及機會強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，提供240小時義務勞務，全案仍可上訴。