打通交通瓶頸！歷經9次流標　國1林口交流道決標「116年完工」　

▲國道1號林口交流道改善工程。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國1林口路段每逢尖峰就塞爆，為打通交通瓶頸，高公局規劃增設林口A南出、北入高架匝道及林口A、B南出南入等改善工程，歷經9次流標，今(12/22)以29.5億元決標，預計116年完工，終結交通黑暗期。

林口交流道囿於台地地形，前後主線為長爬坡路段縱坡大並受地方道路號誌停等影響，造成尖峰時段經常壅塞。為打通交通瓶頸，高公局在無新增用地全部使用公有地之條件下，克服萬難研提增設林口A南出、北入高架匝道及林口A、B南出南入(北出北入)立體化交織改善。

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不過因林口交流道交通量大，施工時需維持既有交通通行，交通維持不易施工難度高，加上近年來受疫情影響，缺工、缺料等因素，致該工程歷經9次流標。經高公局重新調整預算及工期，今終於順利以29億5,880萬元決標予春原營造股份有限公司，工期1440日曆天。

高公局表示，國道1號林口交流道工程歷經9次流標，於111年12月22日決標，高公局將於1個月內完成簽約事宜，其中涉及地方道路施工交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2週內研提交維計畫送新北市與桃園市政府交通局審查核定後，即可辦理開工。

高公局也指出，因該工程施工範圍道路交通壅塞十分嚴重，為維持施工中既有道路通行，涉及地方道路交維計畫將有賴新北市與桃園市政府交通局審查核定，將於廠商交維計畫核定後即通知廠商開工，期使工程如期如質於116年完工，進而改善林口交流道及周邊道路壅塞。

另國道1號五股交流道改善工程，已於111年11月15日決標，並於111年12月12日與廠商完成簽約事宜，接續將向新北市政府交通局提出交通維持計畫，審查核定後將可開工。