台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

▲台大醫院小兒感染科醫師李秉穎出席台灣疫苗推動協會2022年度最具影響力的疫苗十大新聞記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘感嘆自己母親想打BNT雙價疫苗，台灣卻沒有，近日多次提出政府應採購BNT次世代疫苗，引發爭論。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今（22）日表示，疫苗能多買當然最好多買，但如果效果和副作用都差不多，就沒有說哪種疫苗一定要進來台灣不可。

台灣疫苗推動協會今日(22)舉辦記者會公布2022年度最具影響力的疫苗十大新聞，疾管署副署長莊人祥到場響應，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎、理事長黃玉成與秘書長呂俊毅進行演講。

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李秉穎受訪被問及近期的次世代疫苗爭議，國內除莫德納雙價疫苗外，到底有沒有需要採購BNT雙價疫苗？李秉穎說，新冠疫苗就好像其他疫苗一樣，沒有辦法所有廠牌都買，像流感疫苗也有很多不同的廠牌，只要願意進來台灣，如果價格合理、可以簽約，當然可以引進各種廠牌疫苗。

不過流感疫苗不同廠牌的副作用、效果差不多，新冠疫苗有兩種次世代疫苗，效果、副作用也差不多，在這種相當的時候，就沒有說一定非要哪一種疫苗進來台灣不可。

郭台銘強調母親接種BNT疫苗，不想要承受更換疫苗廠牌的風險。李秉穎則表示，根據以前對混打不同疫苗研究，包含腺病毒疫苗、蛋白疫苗、mRNA疫苗，混打以後並不會對副作用有很大影響，唯一就是說，如果先前打某款疫苗出現嚴重副作用，下一劑就不要再打，但這是很少見情況。

但如果正好對莫德納出現副作用不能打怎麼辦？李秉穎說，次世代疫苗是追加保護效果，和原始株疫苗相比沒有差很大。最大的差異在於，次世代疫苗對於變異病毒的「輕症」保護效果比較好，原始株疫苗和次世代疫苗對「重症」保護效果差異不大，如果打雙價疫苗產生嚴重過敏反應，不如打原始株疫苗也可以產生同樣保護效果。

李秉穎說，國內原始株疫苗還有很多，包含莫德納、Novavax都是，原始株還是可以當第四劑使用。他也提到，新冠變異株一直出現，但全世界死亡率持續下降，且不會因為變異株出現升高趨勢，顯示原始株不管疫苗得到免疫力、自然感染得到免疫力，保護力都是持續存在。