兒拿「鐵餐具戳插座」倒地！母怒飆店員：才12歲懂什麼　千人看傻

▲原PO帶兒子去吃火鍋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

家長帶小孩去餐廳用餐，應該要做好看管工作。一名媽媽抱怨，最近到火鍋店吃飯，結果才去上個廁所，回來竟發現12歲兒子倒在地上，之後才知道，是因為兒子把鐵製餐具插進插座裡面，才會導致意外，讓她氣得大罵店家「草菅人命」。但文章曝光後，網友全都看傻眼，表示「我看到第2個汪小菲」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，近日去火鍋店用餐，等到兒子坐好後，她就先去上廁所，結果回來竟看到緊張的店員和倒在地上的兒子。等到兒子被送醫後，才向店家了解前因後果，讓她非常生氣。

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原來店員送上鐵製餐具後，兒子竟然將餐具拿去捅插座，原PO氣得大罵，「我兒子才12歲能懂什麼？店員竟然在我不在場時把鐵製餐具放在桌上，而且插座又剛好在我兒子旁邊，請問店員是瞎子嗎？」只能慶幸兒子身體沒有狀況，否則一定要讓店員賠償。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

文章曝光後，隨即吸引近千名網友留言表示「12歲不知道插座會電人？可見得這個小孩以後會跟媽媽一輩子，開口閉口都是媽媽」、「妳這媽媽也真是不負責欸，居然把『才12歲』的孩子單獨放在座位，太粗心了」、「12歲還是12個月？」「把小孩培養成汪小菲是不是妳的夢想」、「12歲都要升國中了，還不懂什麼不能玩嗎」、「店員沒有義務幫你教小孩、顧小孩，自己不檢討還怪別人！真不知道你怎麼當家長的」。

不過對於網友的留言，原PO難過表示，「現在網友人心冷漠？一個小孩子受傷了卻這樣批評？」希望大家將心比心，獨立把小孩養到現在很不容易，「從小我都照顧得無微不至，如果因為店員的問題造成我小孩受傷怎麼辦？」