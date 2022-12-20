金管會罰5壽險業者逾400萬　高嘉瑜批不痛不癢：欺瞞保戶、投資人！

▲立委高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等5家壽險業者因為沒按照規定公告資產重分類資訊，遭金管會開罰408萬元罰金。對此，立委高嘉瑜20日痛批，金管會開罰金額根本不痛不癢，且經營模式變更到底變更了什麼？「若金管會明知是無中生有，卻還默許放任，那就是政商勾結、同流合污，一起欺騙保戶、投資人及全民！」

金管會官員表示，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等5家壽險業者決定變更管理金融資產之經營模式，核屬證券交易法第36條第3項第2款對公司股東權益有重大影響之事項，應依規定於事實發生日起二日內辦理公告，但查南山人壽迄未依規定辦理公告。

官員表示，除了行為負責人需吞120萬罰單，還會請他們補公告，5家壽險業，除了南山人壽，其餘4家壽險公司因延遲公告情事，核有違反證券交易法第36條第3項第2款規定，對行為之負責人各開72萬罰金。

對此，高嘉瑜質疑，金管會一次開罰5家壽險業，卻至今無法交代5大壽險公司做了什麼經營模式變更？2022年9月30號這天，台灣有5家壽險公司在「同時通靈通謀通過一個重大決議」就是「公司經營模式變更」，但卻沒有重訊、沒有公告，甚至到底有沒有召開董事會至今都是問號。

高嘉瑜指出，但可以肯定的是，這5家壽險公司為了讓會計制度變更，讓資產重分類從「10月1日」開始適用，很有默契的同時在9月30日這天宣稱公司經營模式變更，「但到底變更了什麼？有沒有變更，沒有人知道！更可怕的是若金管會明知是無中生有，卻還默許放任，那就是政商勾結、同流合污，一起欺騙保戶、投資人及全民！」

高嘉瑜表示，今天金管會同時開罰5家壽險業，包括南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽保險，主因是這5家壽險業者沒依規定公告資產重分類資訊，違反證交法，但罰最重的只有南山人壽120萬，其他四家都只罰72萬，根本不痛不癢。

高嘉瑜指出，離譜的是南山人壽從9月30日「迄今未公告」資產重分類資訊，到底有什麼貓膩？或是根本的問題是，沒有發生的事如何公告？如果沒有的事卻公告是不是還涉及偽造文書、欺騙投資大眾等行為？所以南山人壽根本不敢公告？而其他四家因「延遲公告」被罰72萬的壽險公司，若是偽造董事會的紀錄，「明明經營模式沒變更卻謊稱已變更，那問題更大！」

對此，高嘉瑜批評，難以想像金管會竟成為壽險公司集體造假、掩飾真相的最大後盾，如此上下交相賊，爲了美化會計帳面自欺欺人的壽險公司，最終還是必須面對11月單月虧損超過400億的現實。

高嘉瑜表示，光南山虧損就高達117.92億元，等到資產重分類都救不了壽險公司的時候，剛砸5.2億買偽豪宅商辦的保險安定基金還有錢賠給保戶、接管壽險公司嗎？