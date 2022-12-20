小三通過年前要開！　專家籲「2階段開放」控管人數和身份

▲專家呼籲，過年前可開放小三通，但是需要做人數和身份管理。（圖／記者林名揚翻攝）

記者趙于婷／台北報導

金馬地區的小三通是否在過年前恢復開放，是外界關注議題。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前也表示，要謹慎評估離島醫療量能的衝擊。對此，公衛專家表示，小三通可以在過年前開放，但是初步應該要做「日額管制」和「身份管理」，可以採兩階段措施，第一階段以人道考量為主。

新光醫院副院長、公衛專家洪子仁受訪時表示，大家現在都比較擔心中國大陸疫情影響台灣，但根據目前每日監測的境外移入病毒株來看，還是以BA.2.75、BQ.1和XBB較多，這些病毒株大多來自歐美、新加坡等地區，而中國大陸目前流行的病毒株，北方大多是BF.7，南方則是BA.5.2，其實這兩株在境外移入個案中的占比不高。

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洪子仁說，以目前境外變異株監測結果和台灣本土抽樣，並沒有看到中國大陸的疫情對台灣有明顯影響，不過在過年期間台商返台，當然可能會有個案，但會不會因此產生新一波疫情很難說，因為現在有很病毒株同時在競爭，哪一株會成為下一波主流還沒辦法確定。

針對小三通開放與否，洪子仁強調，小三通可以開放，但是應該透過「日額管制」和「人員身份」做初步放寬，第一階段以「人道立場」為主，例如探親、依親或來台讀書，可以透過每天航班數做控管，第二階段可開放台商中轉回台灣，到時候就可以增加航班數。

另外，有關近期本土疫情反彈，洪子仁則直言，這一波疫情一直看起來好像要上升，但這兩天又有點微微平穩，主要是因為台灣疫苗覆蓋率、確診人數比例都讓整體社區還存有防護力，預計下一波疫情最高峰應該會落在3萬~3.5萬左右，不會再比之前高。