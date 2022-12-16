壽山動物園預約夯炸！網竟高調賣黃牛票　警方要出手了

記者許展溢／高雄報導

高雄壽山動物園經2年休園，改造後今（16日）起正式試營運，上午時段已湧進不少遊客，不過，現在卻傳出竟有人販售黃牛票，高雄市政府表示，黃牛票千萬不能買，現在只是試營運期間，接下來會愈做愈好，大家一定看得到，市長陳其邁則指出，警方會針對此事查緝。

▲壽山動物園首日試營運。（圖／記者許展溢攝）



陳其邁今出席壽山動物園試營運記者會，聽到有人在賣黃牛票，他先是指出，試營運一開始要管制人流，讓2年沒看到人的動物有適應期，否則也會受到一些影響，希望先將動物園衝擊降到最低，讓動物有更多適應期，若小朋友要戶外教學可優先登記，但還是要總量管制，再逐步開放。

▲壽山動物園預約票太夯，網路傳出黃牛票。（圖／記者許展溢攝）



陳其邁說，黃牛票是法律所不允許行為，警察局也會針對這些做重點查緝，呼籲市民不要購買來路不明門票，再給園區時間顧到動物園權益後，會逐步開放，而這段期間各界有意見回饋，也會針對大家意見修正。

市府觀光局局長周玲妏強調，黃牛票千萬不能買，試營運期間會愈做愈好，請市民朋友有耐心，每一天都會比前一天進步，大家一定看得到。

▲陳其邁說，黃牛票會是警方查緝重點。（圖／記者許展溢攝）



另外，過去鼓山市民進園區不用票，現在福利取消，周玲妏說明，參考全台三大動物園做調整，所有動物園都沒有對周邊居民給免費票，但特別為了這件事 讓壽山有13個里的居民免費，原本6歲以下免費，增加到12歲以下，而12歲至18歲則是半票，票價是全台最便宜的。 三大動物園票價分別為，台北市立動物園60元、新竹市立動物園50元和壽山動物園40元。