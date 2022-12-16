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「烏克蘭高官」送的禮物竟爆炸！　波蘭警察署長急送醫

▲52歲波蘭警察署長舒姆茲克（Jarosław Szymczyk）。（圖／翻攝推特）

▲波蘭警察署長舒姆茲克（Jarosław Szymczyk）。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

波蘭內政部15日發布聲明證實，52歲警察署長舒姆茲克（Jarosław Szymczyk）拆禮物時被炸傷，目前已送醫治療，並且住院觀察中，而這份禮物是某位烏克蘭警察及緊急服務部的高級官員贈送。CNN已聯繫基輔地區及國家警方，但尚未收到回應。

波蘭內政部聲明寫道，「昨天上午7時50分，波蘭警察署長辦公室附近的一個房間發生爆炸。警察署長12月11、12日赴烏克蘭工作訪問期間，與烏克蘭警察及緊急服務部門一位首長會面，並且收到一些禮物，其中一件爆炸了。」華沙當局已經要求基輔釐清到底發生什麼事，檢方及相關部門也「馬上立案」調查。

CNN、BBC等外媒報導，目前尚不清楚禮物究竟是什麼，但當地媒體透露是一個手榴彈發射器。除了舒姆茲克以外，警察署另一名員工也受到輕傷，但不需要住院。

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

此前，烏克蘭駐歐洲大使館收到一系列可疑電子郵件，促使該國所有海外外交機構加強維安。烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleh Nikolenko）2日發文透露，基輔位於匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、義大利、奧地利的大使館，以及位於義大利那不勒斯及波蘭克拉科夫（Krakow）的領事館皆收到可疑包裹。

今年11月，不明飛彈落入波蘭與烏克蘭邊境村莊，導致2位波蘭公民死亡。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，飛彈很可能來自烏克蘭防空系統，但死亡責任落在俄羅斯肩上，因為莫斯科攻擊烏克蘭才會引發這起悲劇。而波蘭總統杜達（Andrzej Duda）當時也說，這起死亡事件似乎是「不幸的意外」。

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