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新北浮洲橋上班時間塞爆！13警「雨中推公車」　化解打卡危機

▲▼ 板橋波麗士大人推5公噸公車，成功化解上班族打卡危機 。（圖／警方提供）

▲板橋波麗士大人推5公噸公車，成功化解上班族打卡危機 。（下圖同／警方提供）

記者戴上容／新北報導

新北浮洲橋今天上班時間塞爆！上午7時許，有公車拋錨在浮洲橋上橋引道上，擋住要趕往板橋、土城上班的車輛，公車進退兩難，造成車流回堵約3公里，板橋警方派出13名員警到場協助，員警一同推動5公噸公車並疏導車輛動線，讓打結的交通疏緩、順暢。

板橋警方表示，今早接獲通報：樹林往板橋方向浮洲橋上橋引道上有一公車拋錨，嚴重阻礙交通，造成交通回堵，請立即前往協助疏導排除。員警獲報趕往現場時，還一度還堵在車陣中，警方於是下車跑步到場，發現公車拋錨將整條上浮洲橋的引道阻塞，導致後方車輛無法動彈。

▲▼ 板橋波麗士大人推5公噸公車，成功化解上班族打卡危機 。（圖／警方提供）

據59歲公車駱姓駕駛表示，因公車引擎離合器突然燒毀造成車子無法入檔前進，故障地方又逢上坡處，不敢將車放空檔後退，怕撞擊後方車輛，只能僵持在該引道上，因而造成後方欲上班的車輛大塞車。

警方了解狀況後動員13名警力，推著5公噸公車下橋，順利在10分鐘內約於8時10分左右把這龐然大物，推到了馬路邊並協助疏導壅塞的交通動線，終能讓上班的民眾在塞了一個小時候，終能順利到達工作崗位。

板橋警分局呼籲，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援並將詳細當下道路狀況告知獲報處理單位，俾利能正確研判派出合宜機具及人員到場處置；另提醒出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。

▲▼ 板橋波麗士大人推5公噸公車，成功化解上班族打卡危機 。（圖／警方提供）

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