真人「佛祖」投宿高雄破壞6旅宿！　遭逮竟辯：和女友吵架心情差

▲真人「佛祖」羅男在高雄投宿多家旅宿，下手破壞遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來發生不明住客「惡意砸店」的怪事，有住客入住飯店之後，大肆破壞砸壞飯店房間內的擺設，造成飯店業者損失慘重，目前已經有6家店被砸。警方獲報後啟動調查，逮到從台中南下高雄的42歲羅姓男子，他辯稱因跟女友吵架心情不好才下手，而羅男5字姓名最後2字叫「佛祖」，警方在查看證件時還以為看錯。

▼真人「佛祖」投宿高雄連破壞6旅宿，現場慘況曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有高雄旅宿業者向《ETtoday新聞雲》投訴，6日有住客在退房之後，旅宿人員進入房間內打掃，眼前的一幕卻是非常傻眼，床、棉被、沙發等物品都被破壞，感覺是被惡意砸店，宛如戰場過後，讓他們損失慘重。

據他了解，目前高雄市總共有6家旅店也遭受同樣待遇，他怒轟根本就是「住一家砸一家」，也因為有6家不同旅店被破壞，所以根本就是不單純的恩怨問題，他不排除可能是「隨機犯案」。

▲真人「佛祖」羅男在高雄投宿多家旅宿，下手破壞遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興警分局日前接獲民宿、旅館業者報毀損案後，立即受理啟動調查並調閱監視器偵辦，並於14日通知嫌疑人42歲羅男到案。

據了解，羅男12月初就從台中南下高雄多家旅宿投宿，經清查後發現新興區有3處、前金區有1處旅社業者受害。羅男被逮時辯稱，他因跟女友吵架心情不好才動手破壞房間內電器及寢具，業者財務損失總計，損失約20餘萬，全案依毁損罪偵訊送辦。

▲▼真人「佛祖」羅男在高雄投宿多家旅宿，日前曾在民宿大吵大鬧，最後被警方搜出身上有毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，羅男在高雄日前就曾鬧事，警方接獲鹽埕區五福四路某民宿報案，稱有一名男子在房內吵鬧，到場時發現羅男跑至路上，見警便加快腳步離去並將背包丟棄路邊。

最後警方於新樂街與建國四路口攔查到羅男，他一度在路上大吼大叫，並稱自己叫「佛祖」，綽號為「釋迦摩尼佛」。經檢視證件核對身分後，證件上5字姓名真的有「佛祖」2字。

而警方也在羅男背包搜到2包毒品安非他命及吸食器，訊後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。