小三通「探親專船」春節前上路？　王必勝否認：是他說，不是我說

▲王必勝（右）15日邀請金門縣長當選人陳福海（左）來指揮中心討論金門防疫相關議題。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

小三通是否重啟受到關注，金門縣長當選人陳福海辦公室表示，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表態以金門籍民眾、陸配、金門陸生為主的「探親專船」有機會春節前上路。但王必勝今（15）日於疫情記者會中先否認此事「我沒有這麼說，是他說」，但也表示，此方案以防疫觀點來看比較有可行性。

陳福海辦公室表示，王必勝在聽取陳福海小三通復航整備規劃後指出，探親專船不涉及中轉，以人道、親情為出發，有機會春節前上路。

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王必勝今日於疫情記者會被問及此事，連忙聲明「我沒有這麼說，是他說，他們希望春節前可以上路，不是我說春節前上路」。

王必勝重申小三通是否開放，評估基於中國疫情與離島醫療防疫量能，然而中國已經沒有打算繼續統計確診數目的情況下，疫情評估非常困難，連帶影響離島醫療防疫量能評估，到底是否充足，如果不夠要如何準備，都無從評估的情況，只能建議主責單位「要非常謹慎去考慮」，但是否開放、如何開放，都由主責單位決定。

不過王必勝也分析，若是探親專船，限制離島居民造冊管理方式，因為數量是可以控制的，對於名單掌握、量能掌控比較容易做，以防疫觀點看比較有可行性，指揮中心相關評估都一併報給主責單位，做綜合研判，如果要做，再討論實施細節，大前提是政策上要可行。