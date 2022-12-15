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公費流感疫苗剩19萬劑！莊人祥：今年已14重症「符合對象快接種」

▲▼12/5中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

寒流即將來，預期各地氣溫偏低，疾管署今表示，流感重症高危險群若出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，並留意是否出現「呼吸困難、急促、發紺（缺氧）」等危險徵兆。疾管署副署長莊人祥提醒，目前公費流感疫苗即將用罄，大約只剩19萬劑左右，「學齡前幼兒、65歲以上長者」等流感高風險族群要儘速接種。

莊人祥表示，上周(12月4日至2月10日)門急診類流感就診達37,964人次，較前一周略降2.2%，與2020年同期相當，急診類流感就診病例百分比為8.6%。

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而近期副流感、呼吸道融合病毒及流感等多種呼吸道病毒持續於社區流行，依實驗室監測資料，流感病毒分離以A型H3N2亞型為主。本季(111年10月起迄111年12月14日)流感併發重症病例累計14例，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，13例(占93%)未接種本季流感疫苗，10例(占71%)具慢性病史；目前流感重症死亡病例累計3例，均未接種流感疫苗。

▲▼指揮中心12/15呼籲，流感來襲注意保暖也要提升免疫力。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/15呼籲，流感來襲注意保暖也要提升免疫力。（圖／指揮中心提供）

另外，近期北半球溫帶國家流感活動度持續，多國疫情持續上升，加拿大、日本、韓國及歐洲上升，美國處高峰，且皆高於閾值或高於去年同期，中國大陸處流行期。世界衛生組織監測資料顯示，全球病毒型別仍以A型(97.9%)為主要流行株，並以A(H3N2)為多；B型病毒株中，則以維多利亞株為主。

莊人祥提醒，目前公費流感疫苗已接種逾620萬劑，即將用罄，請「學齡前幼兒、65歲以上長者」等流感高風險族群儘速接種。另公費流感抗病毒藥劑已配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構，有類流感症狀民眾可由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立。

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