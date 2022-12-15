開箱！壽山動物園3大特色搶先看　羊駝、猩猩突上演激情親密戰

記者許展溢／高雄報導

高雄壽山動物園花5.5億，經5百多天改造16日將正式試營運，《東森新媒體ETtoday》搶先帶讀者們看看3大特色，一進園區左邊有超可愛狐獴先跟遊客打招呼，右邊則有全新亮點長440公尺空中步道，規劃3條走法供遊客選擇，彷彿走入動物們的家，除能近距離觀察各種動物活動，同時還具探討人與動物如何看與被看的意義，更首創全台首座「多元動物」區，迎來新朋友水豚和迷你驢。

▲壽山動物園新朋友水豚。（圖／壽山動物園提供）



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▲▼親子同樂天堂。（圖／記者許展溢攝、壽山動物園提供）



壽山動物園2021年5月休園便開始進行一連串改造計畫，主要核心定調為「提升動物福祉」，要模擬動物們在野外的感覺，園方指出，改建有3大主軸，第一是「空中漫步長廊」空橋長度總計440公尺，倚靠既有喬木的位置穿梭興建，並蜿蜒貫穿原2座核心獸舍，空橋下方可看到動物乘涼或活動，入口處遊客可搭乘玻璃帷幕電梯上升至空橋，自由選擇左、右半區遊園動線，共有4座動物觀察廊道懸掛在空橋下，民眾可由空橋步行往下走入動物觀察廊道中，透過大面積落地玻璃，彷彿走入動物棲地，不論是被金屬網隱藏於上的窺視動物，或是下沈式展館大面玻璃的平視動物，都將是園區內獨特的遊園體驗。

▲空中漫步長廊。（圖／記者許展溢攝）



第2特點「自由之地」在挑高的山形展場引光入室、百葉讓風流動，提供動物能遮風避雨的友善空間，將黑猩猩移至更好的棲地，大面積的戶外空間，以環境作為自然邊界，人類則藉由自己進入鐵籠，創造具反思機會及教育意義的特殊場域，而該處有兩座山脈意象建築，分別為新朋友水豚打造的「水豚山屋」及「黑熊山屋」讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計。

特別的是壽山動物園這次不僅引進水豚，還全台首創打破界線，還與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可從上往下欣賞動物的棲息行為，也可往下步行到展覽館以平視角度近距離觀察動物，而考量黑熊攀爬樹木習性，黑熊山屋做了讓黑熊可攀爬棲架，還附帶澡盆讓黑熊在夏天可以泡澡降溫，戶外棲地則擴大分3獨立區域，讓獨居性的黑熊得以同時放展，也不會互相干擾。

▲▼黑熊在澡盆泡澡降溫（上圖）。（圖／壽山動物園提供、記者許展溢攝）



園區進一步說明，動物混養已是國際趨勢，除對動物行為豐富化有正面助益外，也能避免動物數量過少及減少刻板行為的發生，更有利於動物園長期經營管理，在觀賞面也能讓民眾觀察多樣化物種，也藉原本獨立個別動物展示空間，予以合併，擴大動物活動空間。

另外，第3特點「親子同樂天堂」，提供夏日消暑及親子同遊，具藝術美感的優質休憩環境，將原有親水廣場變身四大主題下沉式水廣場-旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池，成為小朋友的戲水天堂，15日園區仍加緊腳步進行壓力測試跟最後所有確認補強，就是為了迎接16日試營運，不知道是重新整頓的環境讓動物們太喜歡也放鬆了，羊駝跟猩猩都當著工人的面上演「親密肉搏戰」。

▲▼動物們不顧人類的眼光直接親密了起來。（圖／記者許展溢攝）



園區強調，為讓動物園維持良好品質，未來都將採預約制，平日最多只開放2000人、假日3000人，即日起開放線上預約。

▲▼預計明年4月才會開幕的咖啡館（上圖）。（圖／記者許展溢攝）

