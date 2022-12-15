小三通怎復航？公衛專家提「以春節分界」兩階段開放　首波限1類人

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心13日前往金門視察，為小三通重啟做準備。台大公衛教授陳秀熙今（15）日表示，國內經歷BA.2、BA.5疫情，加上接種疫苗，社區免疫保護力達60%，小三通可以先開放包含台商在內的國人，即使有小型感染，醫療量能也還充足，至於陸客則建議等待春節之後，避免一下引入大量新型感染造成社區流行。

指揮中心統計，衛生福利部金門醫院於今年11月3日調整專責病床數後，目前共設有32床，含有4床負壓隔離病床，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。金門縣政府另針對輕症確診者設置「加強型防疫旅館」，實際最大收案容納人數約可達50~60人。

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台灣大學科學防疫中心今日舉辦兒童援助及專業倡議活動，陳秀熙接受媒體訪問表示，在BA.5疫情後，隨著新興變異株侵襲，本就會再有一小波疫情上升，全世界皆如此。由於國內經歷BA.2、BA.5疫情，加上接種疫苗，社區免疫保護力達60%，接下來可能有小型的社區流行，但不會像過去兩波，單日確診超過2萬例以上。

陳秀熙指出，其他國家像是中國大陸先前還沒有感染，如果又開放，就可能會造成比較多的感染，還有歐美各國情況，都會影響政府的小三通政策、如何因應境外移入進來的大量旅客以及跨年、春節等群聚活動。

而針對小三通，陳秀熙指出，國內有60%社區免疫保護力，但離島量能有限，所以第一步可開放應該是從中國大陸回來、有中華民國居民身份的旅客，即使有小型感染，醫療量能也還足夠。至於陸客，則建議等待春節之後再來考慮開放。

陳秀熙指出，中國大陸估計要到明年三月、四月份才會知道真正的疫情有沒有受到控制，如果大陸疫情可以在3月份獲得控制，我國就可以考慮新冠流感化、法定傳染病5級降為4級，但大陸疫情如果沒有控制住，可能要等到六月，才有辦法完全降為4級。

▲指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）